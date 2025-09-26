‘Todos mis ingresos están debidamente declarados’: Adán Augusto López

El senador Adán Augusto López aseguró que son falsas las acusaciones de que, entre 2023 y 2024, no declaró 79 millones de pesos provenientes de empresas privadas que fueron contratistas durante su mandato en Tabasco y, a propósito, aseguró que todos sus ingresos “están debidamente declarados”.

En conferencia de prensa, López Hernández aseguró que “la información que presentaron ayer es falsa”, y que no cuenta con ingresos que no hayan sido declarados ante las autoridades pertinentes.

Reconoció que, además de su labor como legislador, ejerce actividades como prestador de servicios legales, pero remarcó que todo el dinero que ha recibido por esta vía ha sido correctamente declarado.

“Efectivamente, más allá de mi actividad como funcionario público, también tengo actividades como prestador de servicios legales. Todos mis ingresos están plenamente declarados como consta en las declaraciones hacendarias que les voy a mostrar”, dijo el senador en conferencia de prensa.

A propósito, Adán Augusto López aseguró que estas declaraciones no son más que falsedades y un ataque de sus rivales políticos.

“Hemos sido objeto de un nuevo ataque de la derecha conservadora, una campaña mediática que desde luego va más allá de mi persona, pretende socavar el movimiento de la Cuarta Transformación”, aseguró el senador.

El fin de semana, un reportaje publicado en medios señaló que López Hernández había recibido 79 millones de pesos de varias empresas privadas, entre 2023 y 2024, entre ellas una empresa que había sido señalada como “fantasma” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Según el reportaje, en 2023, ante la Secretaría de la Función Pública, Adán Augusto reportó ingresos por 7 millones de pesos, pero en realidad habría recibido al menos 22 millones. En 2024 declaró ante el SAT ingresos por 58 millones, pero solo reportó 625 mil pesos ante la contraloría del Senado.

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema, y pidió a Adán Augusto que aclare las cifras.

Sin embargo, al igual que el senador, la mandataria federal apuntó que cualquier ataque personal derivado de esto “es politiquería”.

