José Ramón López Beltrán defiende su reputación ante denuncia del PAN

El hijo del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán aseguró que su “reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso y no permitirá que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos”, luego de que diputados del PAN lo denunciarán por su presunta participación en delitos como conspiración, delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos.

En un mensaje en sus redes sociales el hijo mayor del expresidente AMLO dijo que enfrenta “acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que intentar ensuciar su nombre y ante la infamia, la verdad siempre prevalecerá”.

La tarde de este miércoles diputados del PAN presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en la que lo acusan junto a su hermano Gonzalo Alfonso López Beltrán de participar en en delitos como conspiración, delincuencia organizada y tráfico de hidrocarburos.

En respuesta el hijo mayor de AMLO dijo que las acusaciones “falsas no lo definen” y “la verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder”.

Dijo que “pueden intentar mancharme, pero no podrán borrar lo que soy ni lo que representó. Sus acusaciones falsas no me definen. La verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder”.

La denuncia del PAN se presentó el 23 de septiembre e incluyó a más personajes, entre ellos el vicepresidente de la Marina, Salvador Camargo Viveros.

Según los legisladores, existen documentos e informes de la propia fiscalía, además de testimonios de testigos protegidos, que sostendría las acusaciones. Desde la oposición, se ha calificado este caso como “uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país”.

El caso se suma a una serie de enfrentamientos políticos entre Morena y la oposición, en particular el PAN, que en los últimos meses ha endurecido su discurso contra el gobierno federal y los allegados al presidente.

Analistas consideran que la denuncia forma parte de una estrategia de desgaste político en la antesala de debates legislativos clave.

