Pío López Obrador exige ‘justicia’ tras ser exonerado por el INE: ‘no soy corrupto’

Pío López Obrador reclamó justicia y no sólo una disculpa pública, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo exoneró de cualquier responsabilidad en la recepción de sobres amarillos con dinero por parte de David León, y acusó que los videoescándalos fueron “un vil montaje mediático y una descontextualización maliciosa”.

El hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador difundió este domingo un mensaje a través de sus redes sociales, donde aseguró que esos videos afectaron su integridad, honorabilidad y dignidad, así como la de sus seres queridos.

“Quiero dejar de manifiesto que el daño emocional, biológico, social y moral, a mí y a mis seres queridos, no se podrá reparar con disculpa pública alguna, razón por la cual confío en que las autoridades competentes hagan justicia”, refirió.

Sin pruebas de financiamiento ilícito, afirma

Pío habló sobre el fallo emitido por el INE la semana pasada, donde el Consejo General determinó que no se encontraron pruebas fehacientes para determinar que el dinero recibido de manos de León haya sido financiamiento ilícito a Morena entre 2015 y 2018.

“Hace una semana el INE resolvió la inexistencia de infracción electoral respecto a los videos maliciosamente difundidos el 20 de agosto de 2020. Por segunda vez, las autoridades competentes concluyeron que no existió infracción administrativa, ni mucho menos delito", subrayó.

“Las pruebas periciales la Fiscalía General de la República confirmaron que los videos fueron alterados. Es decir, la única prueba presentada en mi contra no solo fue manipulada, sino que además fue obtenida de manera ilícita. Por esa razón no tuvo ningún valor probatorio”, añadió.

Video de encuentro de David León y Pío López Obrador en mayo de 2015. ı Foto: larazondemexico

“No soy corrupto”, dice

En otra parte del mensaje, López Obrador refrendó su respeto a las instituciones del país y externó su confianza en el Estado de derecho, además de que, aclaró que no es corrupto.

“Seguiré actuando con determinación y firmeza porque estoy cierto que nunca he cometido una falta administrativa y mucho menos delito alguno. En pocas palabras no soy corrupto, en consecuencia, continuaré atendiendo este asunto hasta que la verdad salga a la luz pública y se haga justicia de acuerdo a lo que establece la ley”, insistió.

Pío López apareció el 20 de agosto de 2020 en unos videos donde recibía dinero en efectivo para las campañas políticas de su hermano Andrés Manuel, en sobres amarillos y bolsas de papel.

Por esos hechos, presentó una demanda penal por daño moral y solicitó una indemnización por 200 millones de pesos, en contra del periodista que difundió los videos en el medio Latinus.

