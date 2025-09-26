¿Quién incubó el encono?

Ahora que se cumplen 11 años de la noche triste de Iguala, nos piden no pasar por alto que, el encono de los normalistas de Ayotzinapa hacia las Fuerzas Armadas, que ayer se reflejó con actos vandálicos injustificados en el Campo Militar 1, no es espontáneo. A lo largo del pasado sexenio, ciertos políticos hicieron lo que estuvo a su alcance para involucrar al Ejército, como institución, en la desaparición de los 43. Como resultado, varios militares fueron sometidos a proces o, sólo con base en testimonios de delincuentes que obtuvieron beneficios, pero casi todas las causas penales se han caído por su propio peso. Lo que persiste en este grupo es ese resentimiento hacia la institución castrense, sembrado por algunos personajes que estuvieron involucrados en la “nueva investigación” impulsada por el anterior Gobierno, y que actualmente ocupan cargos de relevancia en diferentes poderes y gobiernos del Estado mexicano. Ahí el dato.

