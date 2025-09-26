Reafirma De la Fuente defensa de migrantes

Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, ayer, en Debate General de la 80 Asamblea General de la ONU.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, rechazó de manera categórica la criminalización de los migrantes en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y dejó en claro que México protegerá a sus connacionales en el exterior.

“Que no quede duda alguna: México no dejará de velar por la atención y protección de los mexicanos que se encuentran fuera de nuestro país”, aseguró.

Manifestó que para él y el gobierno mexicano los migrantes “son personas con derechos que cuidan de sus familias y contribuyen con su esfuerzo a enriquecer y fortalecer sus comunidades de acogida”.

El Tip: El canciller De la Fuente advirtió que la ONU no puede continuar postergando emprender cambios profundos, modificar su estructura, mandatos y funcionamiento.

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller expuso que “la soberanía es irrenunciable”, aunque el gobierno se mantendrá siempre dispuesto a la colaboración multilateral.

Al participar en las reuniones plenarias de la asamblea, su mensaje se centró en destacar que ahora es “tiempo de mujeres” y de ello es ejemplo México, que este año llevó por primera vez a una mujer a la Presidencia: Claudia Sheinbaum Pardo.

“El camino trazado desde hace siete años es claro y tiene una vocación universal: consolidar una sociedad en la democracia, la libertad, la igualdad y la prosperidad compartida. Por el bien de todos, primero los pobres. El eje rector del proyecto es una visión de justicia, un reconocimiento cabal a la dignidad de las personas y un desarrollo social inclusivo, sin discriminación”, dijo.

De allí hizo un llamado a quienes conforman al G20, al señalar que su voz es de mayor peso y debe destacar con fuerza y como una respuesta eficaz a los desafíos del mundo.

“El grupo tiene la capacidad de contribuir a fortalecer las instituciones multilaterales para hacerlas más transparentes, más responsables e influyentes… Su papel es clave para promover soluciones colectivas y fortalecer la confianza en el sistema multilateral”, comentó.