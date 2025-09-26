Se restablece energía eléctrica en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, anuncia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el servicio de energía eléctrica ya fue restablecido en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán, tras la intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que reportó más de 2 millones de usuarios afectados.

Detalló que en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo, y la mayoría del estado de Campeche también ya regresó el suministro eléctrico.

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum ocurrió después de que se presentara una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste.

TE RECOMENDAMOS: Impulsa apoyo al campo Brugada asegura que en CDMX se trabaja para que pueblos originarios tengan derechos plenos

“CFE ya restableció el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán. También en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo, y la mayoría del estado de Campeche”, escribió la mandataria federal.

CFE ya restableció el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán. También en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo, y la mayoría del estado de Campeche. Seguimos informando. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

Posteriormente, la titular del Ejecutivo federal informó que en José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Cozumel, en Quintana Roo, ya comenzó a llegar la corriente eléctrica.

Además, indicó que en Cancún registra 9 por ciento de avance, por lo que se mantienen los trabajos para restablecer la luz en el sureste de la República Mexicana.

CFE también restableció el servicio de energía eléctrica en José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Cozumel, en Quintana Roo, mientras que Cancún registra nueve por ciento de avance. Continúan los trabajos en Tikul, Yucatán. Seguimos informando. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2025

Así se originó la falla eléctrica en el sureste

El director de operaciones de CFE, Héctor López, informó que el problema en el suministro eléctrico en el sureste del país comenzó cerca de las 14:15 horas de este viernes 26 de septiembre del 2025.

Sobre el motivo que originó el apagón en al menos 3 estado de la República Mexicana, el funcionario explicó lo siguiente:

“Se abrieron las dos líneas (de 230 mil volts) y al hacer el cierre normal para tratar de restablecer, disparó las otras 2 líneas de 400 (mil volts) y ahí fue cuando comenzó el problema en la Península de Yucatán. En ese momento iniciamos el protocolo de restablecimiento”, dijo en entrevista televisiva.

Por su parte, la CFE detalló que dicha falla ocurrió después de realizar labores de mantenimiento. La interrupción al suministro afectó a 2 millones 262 mil usuarios en Campeche, Quintana Roo y Yucatán

“Derivado de este evento, salieron de operación 9 centrales del Sureste con 16 unidades. De manera inmediata, personal de la CFE, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), inició los trabajos para restablecer el servicio”, indicó la Comisión en un comunicado.

La CFE confió en que en las próximas horas se irá restableciendo el servicio eléctrico en su totalidad.

La CFE restablece servicio eléctrico en gran parte de Campeche, Yucatán y Quintana Roo tras una falla registrada durante trabajos de mantenimiento en líneas de transmisión.



Nuestro personal continúa trabajando para normalizar al 100% el suministro en la región, en coordinación… pic.twitter.com/fsZtglsFiD — CFEmx (@CFEmx) September 26, 2025

Apagón termina en Quintana Roo

En tanto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que la energía eléctrica ya comenzó a llegar al estado, como parte de los esfuerzos para mitigar la afectación.

Afirmó que el suministro eléctrico ya comenzó a restablecerse en las siguientes zonas:

Chetumal

Álvaro Obregón

Bacalar

Holbox

Cancún (partes)

Mara Lezama agradeció la dedicación y el trabajo coordinado con la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaría de energía, Luz Elena González Escobar, quienes se han mantenido en contacto para superar la emergencia.

“Quiero agradecer a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo porque ha estado en comunicación constante conmigo, muy ocupada y en comunicación constante”, dijo la gobernadora de Quintana Roo en un video publicado en redes sociales.

Avanzan los trabajos para restablecer el suministro de energía eléctrica en la península de Yucatán. ⚡️Nuestro agradecimiento a la presidenta @Claudiashein , a la @CFEmx y a todo su equipo por el respaldo para reactivar este servicio esencial. pic.twitter.com/cA7DWCAPFf — Mara Lezama (@MaraLezama) September 26, 2025

Equipos de emergencia en Yucatán se mantienen activos: Joaquín Díaz Mena

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que los quipos de emergencia en Yucatán se mantienen activos para enfrentar la emergencia generada por la falla eléctrica que afectó al sureste del país.

“Estamos en comunicación permanente con la CFE, quienes ya trabajan para restablecer el servicio lo más pronto posible”, escribió el mandatario en la red social X.

Se registró una interrupción en el suministro eléctrico en varias zonas de la península.



Estamos en comunicación permanente con la @CFEmx, quienes ya trabajan para restablecer el servicio lo más pronto posible.



Mientras tanto, todos los equipos de emergencia en Yucatán se… pic.twitter.com/PRynvZWjuo — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) September 26, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.