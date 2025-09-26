Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Puebla vs Chivas; Jornada 11 del Apertura 2025

Puebla se mide a Chivas en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX

La cancha del Estadio Cuauhtémoc recibe HOY viernes 26 de septiembre el duelo entre el local Puebla ante Chivas, clubes que llegan en diferentes momentos, pero igual de necesitados de los tres puntos, pues la Franja es el peor equipo del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, mientras que el Rebaño es onceavo.

El Puebla tiene tan solo cinco puntos en el certamen, pues suma una victoria y dos empates, por siete caídas, además que en sus últimas cinco presentaciones no tienen conquistas. Por su fuera poco, tienen 24 goles en contra, siendo el cuadro más goleado junto al Atlas.

Del otro lado, la visita tiene tres triunfos, dos empates y cinco derrotas, pero vienen de ganar en su último duelo, por lo que llegarán con todo el empuje y ánimo para encadenar victorias consecutivas, que serían de gran ayuda para que el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito pueda pelear por puestos de la fiesta grande de la Liga MX.

🇦🇹 ¡Toda la nación Chiva apoyando al Rebañoooo! 🤩



🐐 #AvisenChivaHermanos que por estos medios pueden ver el partido de las Chivas 🔥 pic.twitter.com/7H3yiShAYU — CHIVAS (@Chivas) September 26, 2025

¿Dónde ver Puebla vs Chivas de la Liga MX?

El partido Puebla vs Chivas, correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, inicia HOY viernes 26 de septiembre a las 21 horas, y lo podrás ver por la señal de Canal 7, Fox y en Caliente TV

Día: Viernes 26 de septiembre

Hora: 21:00 horas

Transmisión: Canal 7, Fox y Caliente TV

Chivas llega con bajas ante Puebla

Chivas tiene una gran oportunidad para sumar seis puntos en la fecha doble de la Liga MX luego de vencer al Necaxa en casa, pero el club tapatío tendrá bajas en sus convocados, pues Hugo Camberos y Yael Padilla se encuentran con la Selección Mexicana Sub-20 que juega el Mundial en Chile.

Pero eso no es todo, pues Milito no contará con Roberto Alvarado, Daniel Aguirre, Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Javier Hernández, quienes no están entre los convocados porque se encuentran en los procesos de rehabilitación de sus respectivas lesiones.

El peos ofensivo de Chivas recaerá en Armando González, La Hormiga, quien ha sido de los arietes más confiables del conjunto rojiblanco, además que podrían entrar Alan Pulido y Teun Wilke, quienes son de las opciones en el banco, además de la velocidad del extremo Cade Cowell.

Por su parte, aunque Puebla cambió de entrenador los resultados siguen siendo los mismos, con tan solo una victoria y desempeños desastrosos que dejan mucho que desear en cuanto a funcionamiento de los jugadores.

⁠aar