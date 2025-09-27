Accidente en prácticas de la Armada deja saldo de dos heridos| Video

La Secretaría de Marina comunicó que este sábado por la mañana, durante los preparativos para la conmemoración de los 204 años de la creación de la Armada de México, se registró un incidente en el muelle del Malecón de Veracruz, donde dos embarcaciones tipo Defender colisionaron mientras realizaban prácticas del ejercicio demostrativo de capacidades.

Durante los preparativos para la conmemoración del 204 aniversario de la Armada de México, dos embarcaciones tipo Defender colisionaron durante una práctica en el muelle del Malecón.



— SEMAR México (@SEMAR_mx) September 27, 2025

Como resultado, dos elementos navales presentaron lesiones menores que no ponen en riesgo su integridad y recibieron atención médica inmediata por parte del personal de Sanidad Naval.

Las embarcaciones involucradas fueron retiradas del área y se encuentran en revisión técnica.

La dependencia subrayó que estas prácticas, “por su naturaleza, implican ciertos riesgos operativos”, aunque destacó que se cuenta con protocolos de seguridad y atención inmediata para salvaguardar la integridad del personal participante.

Por su parte, la Secretaría de Marina precisó que los preparativos para la ceremonia conmemorativa continúan conforme a lo programado, al tratarse de una fecha significativa para la Armada de México.

Hasta el momento, la Secretaría de Marina no ha detallado las causas precisas del choque ni el grado de los daños sufridos por las embarcaciones. Sin embargo, aseguró que se realizan revisiones técnicas para determinar las condiciones en que se encuentran y descartar riesgos para el desarrollo del acto oficial.

La ceremonia conmemorativa está programada para este domingo en Veracruz, con la participación de autoridades civiles y militares, así como de contingentes navales que mostrarán sus capacidades operativas ante la ciudadanía.

Mediante videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que las embarcaciones impactan entre sí mientras realizaban maniobras coordinadas.

El choque generó expectación entre visitantes y transeúntes que presenciaban los ensayos desde el Malecón.

📍Veracruz

Dos embarcaciones de la marina chocan en una exhibición en el malecón del puerto, pero ténganles paciencia, están en formación como los magistrados!#MxEsNuestro pic.twitter.com/YTnQNRNulZ — 𝕎𝕚𝕝𝕝𝕚𝕒𝕞 𝕎𝕒𝕝𝕝𝕒𝕔𝕖 (@Wallace_HDM) September 27, 2025

Con este evento, la Armada busca reafirmar su compromiso con la defensa de los mares y costas mexicanas, a pesar de incidentes como el registrado durante los ensayos, que de acuerdo con la propia dependencia, fueron atendidos con rapidez y sin mayores consecuencias.

