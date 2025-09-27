Alcalde presume carrazo

Al parecer, a la región del Soconusco, en Chiapas, no han llegado los reiterados llamados de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, respecto a la austeridad. Prueba de ello es que el alcalde de Huehuetán, Sixto López Pérez, se placea en una camioneta GMC Sierra Denali, con valor de un millón 858 mil 400 pesos. Los reclamos a través de las redes sociales no se han hecho esperar, pues para muchos resulta ofensivo que el edil presuma un carrazo de lujo en un municipio en donde el 56 por ciento de la población padece pobreza, según el Inegi. Por cierto, López Pérez llegó al cargo postulado por el partido Redes Sociales Progresistas y se afilió a Morena apenas el pasado 6 de julio, cuando aún no se creaba la comisión que revisará perfiles de nuevos afiliados. Don Sixto, piensan varios, es otro más de los que aprovecharon la falta de controles para colarse al guinda, cuyos principios no respeta. Tsss.