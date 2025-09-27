En un hecho que ilustra la eficacia de la coordinación institucional, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, a cargo de Pablo Vázquez, con apoyo del Gabinete de Seguridad federal, detuvieron a ocho integrantes de un grupo delictivo dedicado al secuestro y a la extorsión. Labores de inteligencia permitieron ubicar a los generadores de violencia, tres de los cuales eran policías capitalinos, en seguimiento a una denuncia presentada por un ciudadano en abril de este año, quien refirió que fue obligado a subir a una patrulla para luego pasarlo a dos vehículos particulares y exigir a sus familiares un pago por su liberación. Una vez ubicados los responsables, se realizó un operativo, con acciones simultáneas en la alcaldía Cuauhtémoc y en el municipio mexiquense de Ecatepec, en las cuales participaron elementos de la Policía capitalina, Ejército, Marina, SSPC y Fiscalía de Edomex, para capturarlos. Para el registro.