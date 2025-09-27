Destaca cifra más baja de homicidios

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que el pasado jueves fue el día con menos casos de homicidio doloso en el país en los últimos siete años.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria federal aseguró que la incidencia de este delito disminuyó 30 por ciento en el mes de agosto respecto al mismo lapso de 2024, y señaló que es falso que no se estén reportando todos los casos, como alegan algunos políticos de oposición.

Más tarde, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el pasado 25 de septiembre quedó marcado como la jornada con menos homicidios dolosos registrados en el país desde 2018, con un total de 37.

En un reporte, la dependencia, encabezada por Omar García Harfuch, resaltó que en 16 entidades no se reportaron víctimas, entre ellas la Ciudad de México, Chiapas, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. En cinco estados sólo se registró un caso: Baja California, Colima, Jalisco, Tabasco y Tamaulipas.

Los asesinatos intencionales se concentraron en un reducido grupo de entidades, que suelen presentar altos niveles de violencia, como son Guanajuato, que encabezó la lista con seis víctimas, seguido de Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos y Sinaloa, que sumaron entre dos y tres cada uno.

Además, el Gabinete de Seguridad reportó que las acciones realizadas el mismo jueves dejaron como resultado una afectación económica estimada en más de mil 345 millones de pesos a las estructuras de la delincuencia organizada, tras operativos en, al menos, seis entidades.

En Sinaloa, los cateos realizados en inmuebles de Culiacán, Elota y San Ignacio, derivaron en el aseguramiento de armas de alto poder, miles de cartuchos y más de 1.3 toneladas de sustancias químicas vinculadas con la producción de drogas sintéticas.

Tan sólo en los municipios de Culiacán y Cosalá se localizaron nueve áreas de concentración de precursores químicos, lo que representó un golpe adicional, valuado en 142 millones de pesos.

En Querétaro, las fuerzas federales localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino en El Marqués, donde aseguraron cerca de 2.3 toneladas de sustancias químicas y equipo especializado para la elaboración de metanfetamina.

Además, en un cateo realizado en un patio de maniobras se recuperaron 30 mil litros de diésel, 72 mil de nafta y 36 mil de MTBE, además de tractocamiones y equipo de almacenamiento, en acciones contra el robo de hidrocarburos.

Por su parte, en Sonora, un operativo en Hermosillo permitió el decomiso de mil 400 dosis de metanfetamina con un valor estimado en 374 mil pesos, mientras que, en Veracruz, en una empresa de paquetería en Córdoba, se localizaron siete paquetes de droga gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía estatal.

En el estado de Guerrero, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) incineraron en Acapulco 899 kilos de cocaína incautada previamente, mientras que en Nuevo León, un despliegue de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano (Defensa) y Policía estatal concluyó con la detención de cuatro personas y el aseguramiento de armas cortas, cargadores y drogas en Monterrey.

Afecta a 2 millones apagón en Yucatán, QRoo y Campeche

Por Tania Gómez

Una falla eléctrica generó un apagón masivo en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, lo que generó afectaciones a aproximadamente dos millones de personas durante casi siete horas, hasta que se restableció el suministro.

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en redes sociales el hecho ocurrido alrededor de las 14:00 horas de ayer.

“Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE (Comisión Federal de Electricidad) que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados”, escribió la mandataria.

Un semáforo apagado ayer, en Cancún, Quintana Roo, a causa del apagón masivo en la Península de Yucatán. Foto›Cuartoscuro

Más tarde, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, detalló también en sus redes sociales que “derivado de trabajos de mantenimiento, se registró una falla en una línea de transmisión, afectando nueve centrales de operación que generan dos mil 174 MW.

“El servicio eléctrico se vio afectado en Yucatán, Campeche y Quintana Roo e impactó en aproximadamente dos millones de usuarios. La línea ya fue restablecida y en el transcurso de las siguientes horas se restablecerá al 100 por ciento la electricidad”, refirió la funcionaria.

El apagón generó afectaciones en áreas hoteleras y turísticas, semáforos fuera de operación, estaciones de gasolina sin funcionamiento, tiendas cerradas, falta de agua por el freno de las bombas, cierre de negocios y escuelas, entre otros. También se registraron interrupciones en el servicio de telefonía móvil.

La secretaria de Energía refirió que a las 20:40 horas quedó restablecido el 100 por ciento del suministro en la región.

Este es al menos el tercer incidente de este tipo que se registra en la región en lo que va del año. En abril, una falla afectó la generación de casi 500 megawatts en la Península de Yucatán, mientras que en marzo se registraron interrupciones derivadas de problemas con el suministro de gas natural para plantas de generación.