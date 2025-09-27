Embajador de EU destaca ‘Misión Firewall’ como una ‘cooperación histórica con México’

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, replicó el anuncio del arranque de la Misión Firewall: Unidos contra el Tráfico de Armas, un esfuerzo conjunto con el Gobierno de México para frenar el flujo de armamento hacia los cárteles.

“Por primera vez, los EU y México implementan inspecciones conjuntas, intercambio de información en tiempo real e investigaciones ampliadas para frenar las armas que alimentan a los cárteles”, afirmó el diplomático en su cuenta de X, al calificar este esfuerzo como una “cooperación histórica para proteger a ambas naciones”.

🇺🇸🤝🇲🇽 Nuestros países lanzaron Misión Firewall: Unidos contra el Tráfico de Armas. Por primera vez, los EE.UU. y México implementan inspecciones conjuntas, intercambio de información en tiempo real e investigaciones ampliadas para frenar las armas que alimentan a los cárteles.… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 28, 2025

Por la tarde, la Presidenta Claudia Sheinbaum celebró que los Gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo para controlar el paso de armas a nuestro país desde la nación norteamericana, sobre lo cual, dijo, “nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”.

Detalló que este acuerdo se alcanzó por las delegaciones mexicana y estadounidense en su encuentro del viernes pasado, en Texas, del cual resultó el programa bilateral “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”.

Johnson en su mensaje de X destacó que la iniciativa “marca un antes y un después en la cooperación bilateral”, al incluir la expansión del sistema de rastreo eTrace y de la tecnología balística a los 32 estados de México. “Habrá mayor intercambio de información, más investigaciones conjuntas y nuevas inspecciones para frenar el flujo de armas hacia el sur”, subrayó.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la Misión Firewall se formalizó en McAllen, Texas, durante la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos, en la que participaron agencias de seguridad de ambos países. Entre los objetivos acordados se encuentran reforzar la seguridad fronteriza, combatir el financiamiento ilícito y desbaratar a las organizaciones criminales trasnacionales.

