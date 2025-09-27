Sheinbaum celebra acuerdo con EU para controlar paso de armas a México; ‘Nunca se había logrado’

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que los Gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo para controlar el paso de armas a nuestro país desde la nación norteamericana, sobre lo cual, dijo, “nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”.

Desde el evento La transformación avanza en Mazatlán, Sinaloa, la presidenta se refirió a la reunión que sostuvieron el viernes delegaciones de Estados Unidos y México, en donde se alcanzaron acuerdos para abordar el tema de tráfico de drogas entre la frontera de ambos países.

Autoridades de ambos países acordaron reforzar operativos contra el tráfico de armas en la frontera común. ı Foto: SRE

A propósito, la mandataria federal lamentó que “siempre se habla de que México debería colaborar” en materia de seguridad y control fronterizo, y remarcó que era necesario que por primera vez, se discutiera de lo que ocurría también en Estados Unidos, particularmente en torno al tráfico de armas provenientes del país norteamericano al nuestro.

Por lo anterior, celebró el acuerdo alcanzado por las delegaciones mexicana y estadounidense en su encuentro del viernes, en Texas, del cual resultó el programa bilateral “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”.

“Ayer logramos un acuerdo de que Estados Unidos va a reforzar los operativos para controlar el paso de armas de su país a México. Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”, expresó, a propósito, la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el mismo sentido, la mandataria federal remarcó que uno de los ejes de su gobierno es el respeto a la soberanía nacional, la cual, insistió, “no se va a negociar jamás”, particularmente frente a países con una relación tan estrecha como Estados Unidos.

COMUNICADO. "Instalación del Grupo de implementación de seguridad México–Estados Unidos".https://t.co/eouWGZrmZT pic.twitter.com/5kDlGlxldz — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 27, 2025

“La soberanía es algo que nunca se va a negociar, jamás, es la esencia de la nación. Desde aquí decimos que eso nunca va a estar en negociación”, afirmó la presidenta.

El viernes, delegaciones de México y Estados Unidos se reunieron en McAllen, Texas, para discutir avances y estrategias para combatir el tráfico de armas en la frontera.

Resultado de esta es la operación “Sin dejar rastro” del Gobierno estadounidense, con la cual se han iniciado más de 125 investigaciones sobre tráfico de armas, además de que ha habido aseguramientos y se ha identificado a presuntos integrantes de redes criminales.

También, se impulsó la “Misión Cortafuegos”, la cual cuenta con los objetivos de, entre otros, incrementar operativos fronterizos, fortalecer el intercambio de información entre ambas naciones y reforzar la tecnología de identificación balística en territorio mexicano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am