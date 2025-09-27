México y EU instalan grupo de seguridad bilateral para frenar tráfico de armas en la frontera

Representantes de México y Estados Unidos se reunieron en McAllen, Texas, para instalar el Grupo de Implementación de Seguridad.

Delegaciones gubernamentales celebraron la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos, donde acordaron medidas para dar seguimiento a la cooperación en seguridad fronteriza, con la cual se busca, entre otros puntos, combatir el tráfico de armas.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que esta reunión se celebró el viernes en McAllen, Texas, en la cual, principalmente, las delegaciones mexicana y estadounidense discutieron avances de la operación estadounidense “Sin dejar rastro”, enfocada al combate de tráfico de armas, y se presentó el programa bilateral “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”.

Delegaciones de seguridad de México y EU avanzaron en cooperación bilateral durante el encuentro en Texas. ı Foto: SRE

Sobre la operación “Sin dejar rastro”, se informó que se han iniciado más de 125 investigaciones sobre tráfico de armas, además de que ha habido aseguramientos de armas de fuego y se ha identificado a presuntos integrantes de redes criminales en territorio estadounidense.

Por otro lado, se enfatizó que la “Misión Cortafuegos…” cuenta con los objetivos de, entre otros, incrementar operativos fronterizos, fortalecer el intercambio de información entre ambas naciones y reforzar la tecnología de identificación balística en territorio mexicano.

Autoridades de ambos países acordaron reforzar operativos contra el tráfico de armas en la frontera común. ı Foto: SRE

Asimismo, se acordó que ambos gobiernos compartirán información aduanal sobre manifiestos de carga, intensificarán el entrenamiento de sus instituciones de seguridad y crearán un grupo bilateral contra las finanzas ilícitas transfronterizas.

Finalmente, México y Estados Unidos, según el comunicado de la SRE, destacaron que los acuerdos se alcanzaron mediante diálogo basado en los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada.

COMUNICADO. "Instalación del Grupo de implementación de seguridad México–Estados Unidos".https://t.co/eouWGZrmZT pic.twitter.com/5kDlGlxldz — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 27, 2025

“Esta reunión es muestra que México y Estados Unidos fortalecen su cooperación en materia de seguridad, sustentada en los cuatro principios [...] sin subordinación”, concluyó la SRE, en su comunicado.

Por parte de México, la delegación estuvo conformada por:

Héctor Elizalde — Subsecretario de Inteligencia e Investigación

Roberto Velasco Álvarez — Jefe de la Unidad para América del Norte

Marcela Figueroa — Secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)

Omar Reyes Colmenares — Director general de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

General de Brigada Juvenal Cortés González — Subjefe operativo del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDN)

Vicealmirante Jorge Víctor Vázquez Zárate — Subjefe operativo del Estado Mayor General de la Armada

Funcionarios de alto nivel de México y Estados Unidos reforzaron compromisos de cooperación en materia de seguridad fronteriza. ı Foto: SRE

Mientras que, representando a Estados Unidos, asistieron:

Katherine Dueholm — Subsecretaria Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado

Simon Bland — Subsecretario de Asuntos Internacionales, Departamento de Seguridad Doméstica

Joseph Humire — Subsecretario Adjunto de Defensa

Daniel Szasz — Consejo de Seguridad Doméstica

Warren Ryan — Subsecretario Adjunto, Departamento del Tesoro

