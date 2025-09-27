México y EU instalan grupo de seguridad bilateral para frenar tráfico de armas en la frontera

Delegaciones gubernamentales celebraron la reunión inaugural del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos, donde acordaron medidas para dar seguimiento a la cooperación en seguridad fronteriza, con la cual se busca, entre otros puntos, combatir el tráfico de armas.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que esta reunión se celebró el viernes en McAllen, Texas, en la cual, principalmente, las delegaciones mexicana y estadounidense discutieron avances de la operación estadounidense “Sin dejar rastro”, enfocada al combate de tráfico de armas, y se presentó el programa bilateral “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”.
Sobre la operación “Sin dejar rastro”, se informó que se han iniciado más de 125 investigaciones sobre tráfico de armas, además de que ha habido aseguramientos de armas de fuego y se ha identificado a presuntos integrantes de redes criminales en territorio estadounidense.
Por otro lado, se enfatizó que la “Misión Cortafuegos…” cuenta con los objetivos de, entre otros, incrementar operativos fronterizos, fortalecer el intercambio de información entre ambas naciones y reforzar la tecnología de identificación balística en territorio mexicano.
Asimismo, se acordó que ambos gobiernos compartirán información aduanal sobre manifiestos de carga, intensificarán el entrenamiento de sus instituciones de seguridad y crearán un grupo bilateral contra las finanzas ilícitas transfronterizas.
Finalmente, México y Estados Unidos, según el comunicado de la SRE, destacaron que los acuerdos se alcanzaron mediante diálogo basado en los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada.
“Esta reunión es muestra que México y Estados Unidos fortalecen su cooperación en materia de seguridad, sustentada en los cuatro principios [...] sin subordinación”, concluyó la SRE, en su comunicado.
Por parte de México, la delegación estuvo conformada por:
- Héctor Elizalde — Subsecretario de Inteligencia e Investigación
- Roberto Velasco Álvarez — Jefe de la Unidad para América del Norte
- Marcela Figueroa — Secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)
- Omar Reyes Colmenares — Director general de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- General de Brigada Juvenal Cortés González — Subjefe operativo del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDN)
- Vicealmirante Jorge Víctor Vázquez Zárate — Subjefe operativo del Estado Mayor General de la Armada
Mientras que, representando a Estados Unidos, asistieron:
- Katherine Dueholm — Subsecretaria Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado
- Simon Bland — Subsecretario de Asuntos Internacionales, Departamento de Seguridad Doméstica
- Joseph Humire — Subsecretario Adjunto de Defensa
- Daniel Szasz — Consejo de Seguridad Doméstica
- Warren Ryan — Subsecretario Adjunto, Departamento del Tesoro
