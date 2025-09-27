Sheinbaum anuncia obras estratégicas en Nayarit y refrenda defensa de migrantes ante EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su visita a Nayarit un paquete de infraestructura clave para el estado, entre ellas la terminación de la carretera Tepic–Compostela, la modernización del Aeropuerto Internacional de Tepic y la construcción de 23 mil viviendas para familias con ingresos menores a dos salarios mínimos. Además, comprometió la entrega del hospital de alta especialidad del IMSS-Bienestar en 2026.
En el marco de su gira “La Transformación Avanza”, la mandataria también envió un mensaje directo a Estados Unidos al subrayar que México defenderá a sus connacionales en la Unión Americana: “Que sepan nuestros paisanos del otro lado de la frontera que estamos para defenderlos y para apoyarlos, que siempre le decimos al gobierno de los Estados Unidos que Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por nuestros paisanos y paisanas”, expresó.
La Presidenta colocó como sello de su administración la ampliación de los apoyos sociales. Destacó que en Nayarit más de 374 mil 970 personas reciben apoyos directos, con una inversión de 9 mil 847 millones de pesos en 2025.
Sheinbaum celebra acuerdo con EU para controlar paso de armas a México; ‘Nunca se había logrado’
Entre los anuncios sobresalieron: Pensión Mujeres Bienestar: apoyo a mujeres de 60 a 64 años, que comenzará a depositarse en noviembre. Beca universal en secundaria: todos los alumnos de secundaria pública recibirán apoyo económico; el próximo año se ampliará a primaria. Salud casa por casa: brigadas de enfermeras y médicos visitarán a adultos mayores y personas con discapacidad, con inicio también de farmacias del bienestar con medicamentos gratuitos.
La mandataria federal insistió en que estos programas se sostienen gracias a la “honestidad y honradez” en el manejo de recursos públicos: “Cuando se administran los recursos del pueblo con honestidad y honradez, siempre va a alcanzar para más”, afirmó.
Otro de los ejes de su mensaje fue el reconocimiento constitucional pleno a pueblos indígenas y afromexicanos, aprobado el año pasado, que obliga a destinar presupuesto directo a sus comunidades.
“Este año es el año de la mujer indígena. Es a las primeras que reconocemos, porque es el origen. La fuerza de México son los pueblos originarios”, destacó Sheinbaum, tras informar que en 2025 se destinaron 2 mil 500 millones de pesos a infraestructura social en comunidades y que el próximo año la cifra ascenderá a 13 mil millones.
La Presidenta cerró con un llamado a mantener la cercanía con la gente como principio de gobierno: “La Cuarta Transformación es un proyecto económico, social, político, pero sobre todo es el proyecto de la dignidad del pueblo de México”, dijo.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL