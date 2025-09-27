Sheinbaum anuncia obras estratégicas en Nayarit y refrenda defensa de migrantes ante EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en su visita a Nayarit un paquete de infraestructura clave para el estado, entre ellas la terminación de la carretera Tepic–Compostela, la modernización del Aeropuerto Internacional de Tepic y la construcción de 23 mil viviendas para familias con ingresos menores a dos salarios mínimos. Además, comprometió la entrega del hospital de alta especialidad del IMSS-Bienestar en 2026.

En el marco de su gira “La Transformación Avanza”, la mandataria también envió un mensaje directo a Estados Unidos al subrayar que México defenderá a sus connacionales en la Unión Americana: “Que sepan nuestros paisanos del otro lado de la frontera que estamos para defenderlos y para apoyarlos, que siempre le decimos al gobierno de los Estados Unidos que Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por nuestros paisanos y paisanas”, expresó.

La transformación avanza en Nayarit https://t.co/mFR2Ktq8jR — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 28, 2025

La Presidenta colocó como sello de su administración la ampliación de los apoyos sociales. Destacó que en Nayarit más de 374 mil 970 personas reciben apoyos directos, con una inversión de 9 mil 847 millones de pesos en 2025.

Entre los anuncios sobresalieron: Pensión Mujeres Bienestar: apoyo a mujeres de 60 a 64 años, que comenzará a depositarse en noviembre. Beca universal en secundaria: todos los alumnos de secundaria pública recibirán apoyo económico; el próximo año se ampliará a primaria. Salud casa por casa: brigadas de enfermeras y médicos visitarán a adultos mayores y personas con discapacidad, con inicio también de farmacias del bienestar con medicamentos gratuitos.

La mandataria federal insistió en que estos programas se sostienen gracias a la “honestidad y honradez” en el manejo de recursos públicos: “Cuando se administran los recursos del pueblo con honestidad y honradez, siempre va a alcanzar para más”, afirmó.

Otro de los ejes de su mensaje fue el reconocimiento constitucional pleno a pueblos indígenas y afromexicanos, aprobado el año pasado, que obliga a destinar presupuesto directo a sus comunidades.

“Este año es el año de la mujer indígena. Es a las primeras que reconocemos, porque es el origen. La fuerza de México son los pueblos originarios”, destacó Sheinbaum, tras informar que en 2025 se destinaron 2 mil 500 millones de pesos a infraestructura social en comunidades y que el próximo año la cifra ascenderá a 13 mil millones.

La Presidenta cerró con un llamado a mantener la cercanía con la gente como principio de gobierno: “La Cuarta Transformación es un proyecto económico, social, político, pero sobre todo es el proyecto de la dignidad del pueblo de México”, dijo.

