CSP suma 30 estados; destaca apoyo del pueblo

A pesar del contexto internacional y los pronósticos negativos que se tenían en torno a los cambios en la política económica impulsada en el país, la moneda mexicana se ha posicionado como la de mayor fortaleza a nivel global, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De visita por el estado de Jalisco como parte de la gira nacional de rendición de cuentas correspondiente a su primer año de Gobierno, la mandataria federal destacó que más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza, lo que consideró como un resultado de distintas decisiones tomadas desde el sexenio pasado, como el incremento al salario.

Jaliscienses asistieron al evento de la mandataria federal en Zapopan. ı Foto: Especial

El Dato: La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, destacó que la Presidenta gobierna desde el territorio, lo que la ha llevado a visitar cinco veces esta entidad en su primer año.

“Se rompieron muchos mitos en el país, porque se decía: ‘Si aumenta el salario mínimo, va a haber inflación; si aumenta el salario mínimo, no va a haber inversión; si aumenta el salario mínimo, se va a devaluar la moneda’. Pues, ¿qué creen? En siete años, incluido el 2025, de 2018 a 2025, el salario mínimo aumentó 125 por ciento en términos reales y no ha habido aumento de inflación. La inversión extranjera directa está en récord histórico y la moneda mexicana es de las más fuertes de todo el planeta”, subrayó.

Recalcó que uno de los “mitos” que se rompieron fue el de las consecuencias que se advertían por incrementar los ingresos salariales de la población, que al no ocurrir, se insistirá hasta conseguir que el salario mínimo alcance para 2.5 canastas básicas.

30 estados ha visitado la Presidenta Sheinbaum

El evento en Jalisco —entidad 29 que visitó— se trató del segundo en el que el mandatario estatal no ofrece ningún mensaje. Desde el arranque del mitin se escucharon abucheos y consignas contra el gobernador del estado, Pablo Lemus, que, al extenderse a lo largo del mensaje de la mandataria, ella advirtió en dos ocasiones que se retiraría de la entidad si no cesaban los gritos contra el emecista.

Respecto a la entidad, la Sheinbaum Pardo destacó que, como una acción prioritaria del Gobierno de México, se recuperará el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara y que forma parte de los más de tres mil kilómetros de vías férreas que se construirán dentro de su administración.

También aclaró que el presupuesto que se anunció en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para la Universidad de Guadalajara tuvo un error que será corregido por la Cámara de Diputados, de manera que, aseguró, recibirá los recursos necesarios que requiere.

Detalló que un millón 881 mil 435 personas son beneficiarios y beneficiarias de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, lo que en 2025 significó una inversión social de 49 mil 317 millones de pesos.

Puntualizó que, en Jalisco, además se repavimentarán todas las carreteras federales; se realizarán trabajos en materia de agua; se construye el puente Amado Nervo para conectar Puerto Vallarta y Bahía de Banderas; cinco caminos artesanales; se realiza el saneamiento y restauración del río Lerma-Santiago; se estudia la posibilidad de hacer el acueducto Chapala-Guadalajara; se apoya para el tren ligero de Guadalajara. Además, se construirán 97 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y un Centro LIBRE para mujeres en cada municipio de Jalisco.

Posteriormente, la Presidenta se trasladó a Colima, la entidad número 30 en visitar durante este mes, donde destacó que 111 mil 23 colimenses salieron de la pobreza, lo que representa 15.4 por ciento de la población de dicha entidad, gracias al aumento al salario mínimo, los Programas para el Bienestar y la recuperación de la obra pública.

Indicó que, en Colima, 191 mil 179 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, lo que representa una inversión anual de cinco mil 519 millones de pesos.

Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, y la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Especial

“Como dije en el Informe: sabemos que vamos bien. ¿Saben por qué? Porque hay apoyo del pueblo. Sin el apoyo del pueblo, sería imposible para un gobierno. ¿Y saben por qué hay apoyo del pueblo? Porque nosotros tenemos muy claro de dónde venimos. Porque si no tenemos claro de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber a dónde vamos? Y nuestros principios son muy claros: nosotros no mentimos, nosotros no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Colima ni al pueblo de México”, agregó.

En obra pública destacó la Ampliación del Puerto de Manzanillo, obra que se realizará sin afectar al medioambiente; la conservación de la red federal de carreteras, que en 2026 se concluye la modernización de la autopista Armería-Manzanillo y la construcción del libramiento Arco Norte y Arco Sur; la reconstrucción de puentes viales afectados por el huracán Lidia: Presa Trancas, El Chical y Las Tunas, así como la construcción de Barrio V, dos pasos superiores en Manzanillo, la modernización del Aeropuerto de Colima, la construcción del acueducto para la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez y la Presa Derivadora en Armería para garantizar el suministro de agua potable.

Dio a conocer que en diciembre de este año concluye la rehabilitación del Hospital Regional Universitario de Colima del IMSS Bienestar, del Hospital General de Manzanillo y del Instituto Estatal de Cancerología en Colima, además de la rehabilitación del Hospital de Tecomán y la construcción del Hospital General de Zona de Manzanillo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Evento de la jefa del Ejecutivo en Colima repleto de simpatizantes. ı Foto: Especial

Agregó la ampliación de espacios para nuevas preparatorias y la construcción de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC); la creación de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), como los que hizo cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México; un Centro LIBRE para mujeres en cada municipio; y la construcción de una Central de Ciclo Combinado en Manzanillo III.

La mandataria anunció que el martes visitará el estado de Morelos y el próximo domingo 5 de octubre concluirá con su gira de rendición de cuentas con un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, para conmemorar el primer año de su sexenio, que puntualmente se cumplirá este 1 de octubre.