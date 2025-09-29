INSP recibe Premio 2025 de la ONU por acciones en prevención y control de la obesidad

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la Secretaría de Salud fue elegido como ganador del Premio 2025 del Grupo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de Enfermedades No Transmisibles (United Nations Inter-Agency Task Force on NCDs), en reconocimiento a sus contribuciones sobresalientes en la prevención y el manejo de la obesidad.

En representación del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, destacó: “Este premio confirma la importancia de las políticas de prevención impulsadas por la Secretaría de Salud y refuerza el compromiso del Gobierno de México de garantizar el derecho a la salud de la población”.

Por su parte, el director general del INSP, Eduardo Lazcano, subrayó: “Nuestro compromiso es seguir generando evidencia científica de calidad, formando profesionales altamente capacitados y acompañando a los gobiernos en la construcción de políticas públicas innovadoras y efectivas para reducir la carga de las enfermedades no transmisibles en nuestra región”.

✨ Muy honrado por haber tenido la oportunidad de recibir el Premio 2025 del United Nations Inter-Agency Task Force on NCDs 🏆, otorgado al Instituto Nacional de Salud Pública de México, por sus contribuciones sobresalientes en la prevención y el manejo de la obesidad, en el… pic.twitter.com/ZMdwCArydr — Dr. Simón Barquera (@SBarquera) September 26, 2025

Al recibir el premio, el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, Simón Barquera, señaló que “este reconocimiento de Naciones Unidas no solo es un gran honor para el Instituto Nacional de Salud Pública, sino también para México. Refleja el esfuerzo sostenido de nuestro equipo para generar evidencia científica que permita diseñar políticas públicas efectivas contra la obesidad y otras enfermedades no transmisibles”.

En su mensaje, Barquera reconoció que “la obesidad representa uno de los principales desafíos de salud pública de nuestro tiempo”, y agregó: “este reconocimiento nos motiva a redoblar esfuerzos y a seguir colaborando con la comunidad internacional para proteger la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables”.

Cabe resaltar que el premio se entrega a instituciones de gran prestigio internacional, como los Ministerios de Salud de Etiopía, Kirguistán y República Dominicana, así como al Ministerio de Salud de Andalucía (España) y a organizaciones humanitarias como Doctors with Africa CUAMM y Japan Heart Cambodia. Con ello, este galardón se consolida como uno de los reconocimientos más relevantes en el ámbito de la salud global.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT