Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cuándo se abre la plataforma?

Dirigida a jóvenes de 18 hasta 29 años de edad

La beca Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigida a jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no se encuentren estudiando ni trabajando.

Este programa tiene la finalidad de brindarle a los jóvenes capacitación en un centro de trabajo que esté adsqcrito al programa, y además también se les otorga un apoyo económico.

Para poder recibir la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, quienes quieran ser beneficiarios de este Programa para el Bienestar no deben estar estudiando y tampoco deben contar con un trabajo al momento de inscribirse al programa, ya que el propósito de esta beca es que las y los jóvenes puedan desarrollar habilidades y capacidades en alguna empresa o centro de trabajo que forme parte del programa.

El apoyo económico de la beca Jóvenes Constuyendo el Futuro equivale a 8 mil 480 pesos que se otorgan de manera mensual por medio de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

La inscripción al programa está abierta de manera permanente, pero el periodo de postulaciones para las vacantes disponibles se abre en fechas específicas.

El primero de octubre se abrirá la focalización de los espacios de capacitación, y para conocer si el municipio en el que te encuentras participará en la próxima apertura debes igresar al mapa de focalización de Jóvenes Construyendo el futuro.

Inscripción Jóvenes Constriyendo el Futuro ı Foto: Especial

¿Cuáles son los requisitos de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para poder ser beneficiario o beneficiaria del programa debes cumplir los siguientes requisitos:

Tener 18 o máximo 29 años al momento de postularte.

Contar con una identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de luz, agua, predial o teléfono.

Inscribirte en la Plataforma Digital del programa o con ayuda del pesonal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Llenar el formulario de registro con toda la información requerida.

Declarar que no estás trabajando ni estudiando al momento de registrarse en el programa.

Contar con una fotografía en la que aparezcas con el rostro descubierto. La foto no debe tener ediciones ni modificaciones. Debes estar sosteniendo la ficha de registro que te proporciona por el programa.

Aceptar los términos de la carta compromiso.

En caso de ser una persona extranjera, deberás presentar el documento oficial vigente que acredite tu estancia legal en el país.

El apoyo de Jóvenes Constuyendo el futuro de 8 mil 480 pesos se otorga de manera mensual mediante la tarjeta del Banco del Bienestar por hasta 12 meses.