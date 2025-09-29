Seguridad federal arresta a Gustavo ‘N’, ‘El Viejón’, jefe operativo de ‘La Barredora’ en Guanajuato

El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó este lunes la detención en Jalisco de Gustavo “N”, apodado “El Viejón”, señalado como presunto jefe operativo de “La Barredora”, en Guanajuato.

“Resultado de trabajos de investigación e inteligencia, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, CNI y @pazgobgente, detuvieron a un objetivo prioritario del @GabSeguridadMX y del Gobierno de Guanajuato, en Jalisco a Gustavo “N”, alias “Viejón”, jefe del grupo operativo “La Barredora”, afín al CJNG, vinculado en delitos como extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, además de agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones principalmente en el Estado de Guanajuato”, informó García Harfuch en redes.

FGR