Ariadna Montiel acusa al PRIAN de vínculos con el crimen organizado

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, lanzó una serie de críticas contra dirigentes del PRI y del PAN, a quienes acusó de haber mantenido vínculos con el crimen organizado y de promover intereses extranjeros tras perder el poder político en México.

A través de sus redes sociales, Montiel Reyes señaló directamente al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, de representar un régimen que, afirmó, “pactó con el crimen organizado mientras empobrecían a 50 millones de mexicanas y mexicanos”.

“La narcopolítica la crearon ustedes”, escribió la dirigente morenista, al recordar los casos de exgobernadores priistas investigados o procesados por presuntos vínculos con grupos criminales, así como el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad condenado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

La corrupción de personajes como @alitomorenoc y los oscuros intereses de su grupo representan un régimen que pactó con el crimen organizado mientras empobrecían a 50 millones de mexicanas y mexicanos, convertían al país en un cementerio y se enriquecían a manos llenas.



La… https://t.co/p0DnZYMFXH — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 20, 2026

Montiel aseguró que, tras ser derrotados electoralmente, los partidos de oposición “revelan su verdadero rostro” al pedir, según dijo, intervención extranjera y poner en riesgo la soberanía nacional con el objetivo de recuperar privilegios políticos y económicos.

“Hoy, como el pueblo los derrotó en las urnas y ya no pueden saquear el presupuesto, revelan su verdadero rostro: el entreguismo”, expresó.

La dirigente de Morena sostuvo además que “el pacto criminal del pasado ya se rompió” y afirmó que eso representa una de las principales diferencias entre los gobiernos anteriores y la actual administración federal.

En su mensaje, también respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien dijo trabaja “todos los días para sanar a México desde la raíz”, mediante políticas enfocadas en bienestar social, justicia y oportunidades para la población.

Además, lanzó críticas respecto al llamado cártel inmobiliario, afirmando que la red de corrupción afectó a miles de familias de la Ciudad de México.

“Le recuerdo además que su exalcalde Christian von Roehrich fue vinculado a proceso por estos delitos. Hoy quieren dar lecciones de legalidad quienes permitieron abusos, construcciones irregulares y enriquecimiento al amparo del poder”, expresó Montiel.

.@JorgeRoHe, no reparta culpas; el problema es que, durante años, su partido convirtió el llamado cártel inmobiliario en una red de corrupción que afectó a miles de familias en la Ciudad de México. Y sí, en ese entonces las alcaldías tenían facultades en materia de construcciones… https://t.co/tRXc4Q4usD — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 20, 2026

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LMCT