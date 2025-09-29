Sheinbaum designa a Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Alejandro Encinas Rodríguez como representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Según un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, el nombramiento deberá ser avalado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, que convocó a una sesión extraordinaria este martes 30 de septiembre a 17:00 horas.

De ser ratificado, Encinas reemplazará a Luz Elena Baños Rivas, representante de México desde el 31 de mayo de 2019.

Hasta este 29 de septiembre, Encinas se desempeña como secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial y de Metrópolis de la Ciudad de México.

Presidencia envía otros nombramientos al Senado

Sheinbaum también envió al Senado los nombramientos de Carlos Eugenio García de Alba Zepeda como embajador de México en Brasil y de Laura Elena Carrillo Cubillas como representante de México ante las agencias de la ONU:

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

