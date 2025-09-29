Según documento del Senado

Sheinbaum designa a Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA

Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobará nombramiento en sesión extraordinaria de este martes

Alejandro Encinas Rodríguez, en una fotografía iustrativa.
Alejandro Encinas Rodríguez, en una fotografía iustrativa. Foto: larazondemexico
Por:
César Huerta

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Alejandro Encinas Rodríguez como representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Según un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, el nombramiento deberá ser avalado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, que convocó a una sesión extraordinaria este martes 30 de septiembre a 17:00 horas.

De ser ratificado, Encinas reemplazará a Luz Elena Baños Rivas, representante de México desde el 31 de mayo de 2019.

Hasta este 29 de septiembre, Encinas se desempeña como secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial y de Metrópolis de la Ciudad de México.

Presidencia envía otros nombramientos al Senado

Sheinbaum también envió al Senado los nombramientos de Carlos Eugenio García de Alba Zepeda como embajador de México en Brasil y de Laura Elena Carrillo Cubillas como representante de México ante las agencias de la ONU:

  • Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
  • Programa Mundial de Alimentos (PMA)
  • Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

Más información en breve...

Temas:
