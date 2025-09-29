Sheinbaum niega ‘fuego amigo’ contra Adán, pero no se cubrirá a nadie, insiste

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó haber filtrado desde su gobierno los documentos con los que se expusieron los ingresos millonarios y no declarados del senador Adán Augusto López Hernández, situación pese a la cual recalcó que no habrá protección para nadie que incurra en irregularidades, incluso sin importar que milite en Morena.

Al final de la semana pasada, en una televisora nacional, se dio a conocer que el coordinador de Morena en el Senado recibió transferencias no declaradas desde Estados Unidos por hasta 79 mdp y en las que se vieron involucradas empresas beneficiadas con recursos públicos.

Al plantearle si los documentos con los que se evidenció al senador fueron filtrados por su gobierno, la mandataria lo negó y aseguró que esto era una práctica del pasado para afectar a otras personas.

Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, en foto de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Subrayó que en caso de hallarse alguna irregularidad se presentan los informes ante las instancias correspondientes como la Secretaría Anticorrupción y, de encontrarse asuntos de tipo penal, se acude ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Nosotros no andamos filtrando documentos, pues eso, imagínense. Es como una práctica. No va con nuestro gobierno, nosotros decimos la verdad aquí, para eso tenemos mañaneras. No tenemos por qué andar filtrando nada”, dijo.

- “¿Entonces usted descartaría que se tratara de fuego amigo de su gobierno contra el senador?”, se le preguntó.

- “...Por supuesto. A ver, ahí está, si hay algo contra cualquier persona de Morena que se encuentre, que tenga pruebas, se procede, así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI, de cualquier partido político. Aquí no cubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias. Imagínense qué clase de gobernantes seríamos si estuviéramos con insidias hacía unos o hacia otros. No, nosotros decimos la verdad”, respondió entre pausas.

