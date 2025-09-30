Abren 2 días de foro para reforma a Ley de Amparo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el morenista Adán Augusto López, informó que se prevé que la reforma a la Ley de Amparo sea dictaminada y aprobada esta semana.

López Hernández explicó que la enmienda puede ser dictaminada en comisiones este martes por la noche, al concluir la segunda jornada de audiencias públicas, o el miércoles, para que sea votada en el pleno a más tardar el jueves: “Puede ser que se dictamine el miércoles en la mañana o el martes por la noche y se vote el miércoles o jueves en la noche”.

En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Javier Corral, informó que se le realizarán ajustes a la iniciativa de reforma enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de evitar que se puedan limitar o dejar de reconocer derechos colectivos de los ciudadanos.

TE RECOMENDAMOS: Tras operativo de 5 días DEA detiene a 670 personas ligadas al CJNG

El Dato: En la consulta pública sobre las reformas a la Ley de Amparo se inscribieron 135 participantes, y conforme al acuerdo de la Jucopo se seleccionaron 37 expositores.

El legislador dejó en claro que la Presidenta Sheinbaum no está en el ánimo de que se apruebe una enmienda constitucional que pudiera dar pie a una posible restricción “de protección o tutela de derechos difusos”.

“Es inevitable que tenga ajustes esta iniciativa, hay que decirlo con toda claridad. Tenemos que hacer ajustes para que salga realmente una iniciativa muy robusta. Un cambio de fondo es llevar a la ley una definición de interés legítimo (...) No está en el ánimo de ella limitar a dejar de reconocer derechos colectivos por la vía del amparo”, explicó.

Corral señaló que en la primera audiencia pública “ha habido voces de alerta que deben ser escuchadas y deben ser tomadas en cuenta (...) Tenemos el deber histórico, político, ético de no permitir que, en un tema estratégico como este, nuestra Presidenta pueda cometer un error o restricción o mala asesoría, porque ella no puede ser la que restrinja en modo alguno la tutela de los derechos en materia colectiva o individual”, dijo.

Javier Corral abundó en que la iniciativa de la mandataria federal busca agilizar, modernizar, generar plazos para la emisión de sentencias, en busca de agilizar las resoluciones: “Por supuesto que hay cambios de fondo que ella ha propuesto. Un cambio de fondo es llevar a la ley una definición de interés legítimo”.

El legislador reconoció que el amparo es un instrumento estratégico del sistema de acceso a la justicia del pueblo de México, por lo que agregó que se debe definir muy bien el interés legítimo y ensancharlo, al comentar: “Tenemos que hacer ajustes para que salga realmente una iniciativa muy robusta, porque ,además, las propuestas tienden a fortalecer, a clarificar redacciones. Y personajes muy vinculados con el Poder Judicial en la experiencia jurisdiccional, han advertido fórmulas muy correctas, muy positivas”.

Corral confirmó que está programada la votación para esta semana: “Si tenemos un dictamen que logre el consenso y que logre los ajustes, por supuesto que podemos reunirnos el próximo miércoles y votarla. Siempre ha estado planteado para esta semana aprobar la reforma”.

Explicó que, a partir de las propuestas planteadas en la primera jornada de audiencias, los legisladores integrantes de la Comisión de Justicia se reunirán para hacer valoraciones, igual que con las ponencias que se realicen este martes.

Expertos temen cambios sobre el “interés legítimo”

› Por Tania Gómez

En el inicio de las audiencias públicas para analizar la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum que reforma la Ley de Amparo en el Senado, académicos y especialistas en derecho expresaron posturas divididas al advertir que los cambios propuestos podrían limitar el acceso a la justicia de amplios sectores de la población, especialmente en lo relativo a los concepto de interés legítimo y de las suspensiones provisionales.

Luisa Conesa, profesora de la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela Libre de Derecho, advirtió que limitar el interés jurídico es quitar un elemento fundamental en la democratización de la justicia en México.

“Se genera un retroceso porque hoy en día el estándar que se tiene de acceso es alto. La jurisprudencia que cita la iniciativa habla de la capacidad valorativa de los jueces. En el texto actual parece que están constreñidos. Te dice que, en cada caso, el juez deberá valorar cómo es que se afecta al quejoso. Si lo cortamos de tajo ya no va a tener ese acceso”, señaló.

18 expertos en Ley de Amparo exponen sobre la reforma este lunes y martes

Sobre la ejecución de sentencias, Conesa enfatizó: “Una sentencia no es más que su ejecución. Una sentencia que no se ejecuta no es sentencia y no es derecho. No vamos a tener acceso a la justicia”.

El abogado Ulrich Richter, consideró que, desde su opinión, la iniciativa tal y como está presentada, no implica afectaciones a grupos vulnerables: “Yo no veo que se aniquilen los derechos de estas comunidades. La iniciativa dice al final de manera clara: buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. No está diciendo: a excepción o condicionando”.

Claudia Aguilar Barroso, socia directora de Aguilar Barroso y Asociados, consideró que es fundamental mantener la flexibilidad del concepto de interés legítimo y la suspensión del acto reclamado, porque no concederla “convierte el derecho en letra muerta”.

José Alberto Priego, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, señaló que la iniciativa es una involución y pone en riesgo la protección de los derechos: “Esta medida (la reforma) contradice el discurso oficial, limitan severamente la capacidad del poder Judicial de proteger a las personas”.