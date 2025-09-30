Admiten necesidad de operativos antitrasiego

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el programa “Barrera a las Armas”, acordado con Estados Unidos, para frenar el tráfico de armas, representa una “visión completamente distinta” para enfrentar este problema binacional, pues indicó que, por primera vez, el país vecino reconoce que tiene que hacer operativos en su propio territorio para evitar el tráfico ilegal de armas a México.

En conferencia subrayó que en el acuerdo, también denominado “Barrera al Fuego”, EU reconoce por primera vez el trasiego de armamento hacia México, así como su responsabilidad en ello, y con el cual se complementa el convenio de seguridad que se concretó con la pasada visita del secretario de Estado, Marco Rubio.

“Es un acuerdo muy importante que se llama ‘Barrera a las Armas’ o ‘al Fuego’, y es un primer acuerdo adicional o un primer entendimiento relacionado con el entendimiento con el que llegamos recientemente con el gobierno de EU.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

“Normalmente piden que México haga operativos para que la droga no entre de México a EU. Por primera vez, EU reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacia México.

“Y además, fortalecer la investigación y la comunicación, ahí donde se encuentran armas estadounidenses que entraron ilegalmente, que cerca del 75 por ciento de lo que se incauta, reconocido por el Departamento de Justicia de EU, que se pueda hacer la trazabilidad de dónde vino”, dijo.

Recordó el operativo Rápido y Furioso, en el que se permitió la introducción de armas a México durante el sexenio de Felipe Calderón, y con el cual, señaló, nunca se llegó al fondo de la investigación.

“Ustedes saben que durante años EU no aceptó que este era un problema; o hizo el operativo “Rápido y Furioso” con la anuencia de —entonces— Calderón —estaba el presidente Obama en Estados Unidos— para supuestamente poner chips en las armas de EU y venderlas a México a propósito”, declaró la mandataria.

Agregó que durante este operativo, las organizaciones criminales tuvieron acceso al armamento que se dejó entrar al país con la intención de que por medio de las armas se pudiera dar seguimiento a criminales, quienes, sin embargo, retiraron los dispositivos instalados para ello y se quedaron con los artefactos.

“¿Y qué fue lo que hicieron los grupos delictivos? Le quitaron el chip y se usaron esas armas para fortalecer a la delincuencia organizada. Nunca se llegó al fondo de la investigación en este caso, a pesar de que hubo agentes estadounidenses que fallecieron debido a este operativo”, dijo.

Refirió que este plan implicó la creación de un grupo de trabajo de alto nivel en donde los subsecretarios para se le dé seguimiento a los resultados y la implementación de las medidas a tomar, y que la colaboración también será en materia de combate al trasiego de combustible.

“EU planteó que había petróleo crudo que venía de México, que se refinaba en EU y luego entraba a México sin pagar impuestos y de manera ilegal. Nos interesa mucho la información, porque ellos tienen controles en las aduanas”, dijo.