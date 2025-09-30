Diputados encabezados por Pedro Haces piden salida de grupo de amistad México-Israel por agresiones a palestinos

Un grupo de diputados de Morena, encabezados por Pedro Haces Barba, solicitó su baja del Grupo de Amistad México-Israel en la Cámara de Diputados, al argumentar que no fueron consultados para integrarse y que no respaldan las políticas del Estado israelí contra el pueblo palestino.

Pedro Haces, coordinador de Operación Política de Morena, aseguró que nunca pidió formar parte de dicho grupo ni fue consultado sobre su inclusión. “Reitero contundentemente que se me desestime como integrante del mencionado grupo”, señaló.

Más tarde, las diputadas Petra Romero y Aremy Velazco, junto con el legislador Luis Humberto Fernández, también solicitaron formalmente su salida. “He solicitado la desincorporación porque no puedo formar parte de un grupo que respalda a un Estado señalado por graves violaciones a los derechos humanos contra Palestina”, expresó Romero.

Petra Romero Gómez, dijo: “Quiero informar con total claridad y transparencia que en un principio se nos designó en el grupo, sin embargo, tomamos la decisión firme de no aceptar dicha asignación y solicitar nuestras bajas”.

Destacó que “la razón es sencilla y profundamente ética, jamás podría formar parte de un grupo que en mi opinión representa el respaldo a un estado señalado internacionalmente por cometer violaciones graves a los derechos humanos en contra del pueblo palestino”.

Asimismo, mencionaron que es importante que el grupo de Amistad México-Israel aún no ha sido formalmente instalado en esta legislatura debido a la falta de integrantes suficientes para cumplir el quórum, lo cual refleja, “que muchos y muchas diputadas no estamos dispuestos a legitimizar políticas de agresión y exterminio”.

Los diputados morenistas reiteraron su compromiso “con la causa de un mundo más justo. Reiteramos de manera enfática nuestro apoyo a la exigencia de una Palestina libre."

Expresaron su “rechazo absoluto a cualquier iniciativa que pretenda normalizar el genocidio contra cualquier pueblo, porque México siempre ha sido y debe seguir siendo un país que defienda la paz, la autodeterminación de los pueblos y el respeto y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Sobre los 25 o 30 legisladores que podrían integrarse a la comisión México-Israel, los diputados de Morena precisaron que solo hablan por su bancada, con la que coinciden plenamente en la postura expresada por sus compañeras. “Por principios y convicción, la Cuarta Transformación defiende un humanismo mexicano e internacional, y por ello no podemos respaldar las acciones que Israel está llevando a cabo”, afirmaron.

Por su parte, agregaron que “saben muy bien que quien está detrás de Israel es Estados Unidos, que lo está financiando”.

“Estados Unidos nos ha afectado a muchos países porque solamente quiere otras cosas, que son los bienes de esos países. Igual nos está pasando a nosotros, también nos están atacando de que hay muchos narcos. ¿Por qué? Porque quieren intervenir", señalaron.

“Entonces nosotros respetamos la soberanía de los pueblos, pero no nos sometemos.” Al finalizar los legisladores dijeron: “¡Viva Palestina libre!”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL