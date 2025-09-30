En Morelos, Sheinbaum cierra gira nacional de rendición de cuentas por 31 estados

Una menor se acerca a abrazar a la Presidenta Claudia Sheinbaum en Morelos.

En Morelos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró su gira de rendición de cuentas en las entidades federativas para presentar los avances de su primer año de gobierno y recordó que el próximo domingo 5 de octubre concluirá con un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México.

“El día de hoy cerramos la visita en septiembre a todos los estados de la República, este primero de septiembre dimos nuestro informe, ya saben que los Presidentes, en este caso la Presidenta, damos nuestro informe el primero de septiembre, así lo dice la Constitución, cada año tenemos que rendirle cuentas al pueblo de México, así lo hicimos, entregamos nuestro informe al Congreso de la Unión y dimos un mensaje a la nación desde Palacio Nacional, pero en esta ocasión tomé la decisión de visitar todos los estados, porque sí, la Ciudad de México es el centro político del país, pero hay que rendir cuentas en cada entidad de la República para que se conozca que hicimos en Morelos y qué vamos a hacer en Morelos, y qué estamos haciendo”, informó.

Dio a conocer que en Morelos 498 mil 873 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar, a través de una inversión anual de 13 mil 545 millones de pesos:

222 mil 484 son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores;

13 mil 538 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

21 mil 408 de Jóvenes Construyendo el Futuro

11 mil 20 de Jóvenes Escribiendo el Futuro

53 mil 518 de la beca Benito Juárez

35 mil 813 de la beca para niñas y niños de primaria

Mil 36 apoyos para niñas y niños de 0 a 4 años

16 mil 539 de Producción para el Bienestar

16 mil 335 con Fertilizantes Gratuitos

4 mil 898 con Sembrando Vida

147 mil 514 con Leche para el Bienestar

553 de Bienpesca

647 escuelas de educación básica y 35 preparatorias reciben apoyo con el programa La Escuela es Nuestra

A lo anterior, se suman los nuevos programas Pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina, Salud Casa por Casa y los recursos directos para comunidades indígenas y afromexicanas.

Presidenta abraza a una niña durante el cierre de su gira en Morelos. ı Foto: Cortesía

En materia de obra pública, destacó el mejoramiento del Circuito Tierra y Libertad; la construcción del puente de Jojutla; la construcción de un puente en Cuernavaca de acceso directo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; la modernización de la carretera Cuautla-Tlapa-Marquelia; la conservación de las carreteras federales; la construcción de un nuevo Centro de Convenciones que inicia el próximo año; y la tecnificación del Distrito de Riego 016.

Agregó la reconversión de una secundaria en Yautepec para hacer una preparatoria y un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; mientras que en salud resaltó la recuperación del Hospital Carlos Calero; la construcción del Hospital General de Zona de Yecapixtla del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Hospital General de Jiutepec que concluye en próximos meses; la ampliación y remodelación del Hospital de Alta Especialidad en Emiliano Zapata del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que concluye en 2026; y la construcción de 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS.

Para garantizar el derecho a la vivienda, dio a conocer la construcción de 33 mil viviendas del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste); así como la reducción de créditos impagables en beneficio de 56 mil 527 familias de Morelos.

