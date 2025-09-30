Hay colaboración para atender seguridad en Morelos, asegura Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reconoció que la inseguridad sigue siendo un reto en Morelos, pero afirmó que se alista un plan conjunto con la gobernadora Margarita González para atender los pendientes y reducir los delitos en la entidad.

Tras reconocer que aún hay asuntos por atender en materia de seguridad en algunos puntos del estado de Morelos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Federación ya colabora con la gobernadora Margarita González, para atender los pendientes que hay al respecto.

Este martes, la mandataria realizó la penúltima de las 32 visitas que inició a principios de septiembre en cada una de las entidades federativas del país, como parte de su gira de rendición de cuentas para exponer lo hecho en este primer año de gobierno.

La transformación avanza en Morelos https://t.co/u6a9tgnSET — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 30, 2025

Al final de su mensaje en Cuernavaca, Morelos, en donde pobladores realizaron algunas manifestaciones para exigir acciones contra la inseguridad que viven distintos sectores, Sheinbaum Pardo mencionó que ya se alista un plan de atención.

“Estamos trabajando en varios temas, también en el de seguridad, que sé que en muchos lugares de Morelos sigue siendo un tema importante. Estamos colaborando, coordinandonos mucho con la gobernadora y poco a poco vamos a ir mejorando”, dijo.

Expuso que a nivel nacional se ha conseguido reducir el número de homicidios dolosos en 30 por ciento desde el inicio del sexenio.

La Presidenta cerró su evento resaltando que la soberanía de México no está sujeta a negociación, en medio de las múltiples vicisitudes que se han enfrentado a raíz de las políticas arancelarias, migratorias y de otro tipo impulsadas por Estados Unidos.

¡Gracias a las y los morelenses por recibirnos! Cerramos este extraordinario recorrido por la República en la tierra que lleva el nombre del Siervo de la Nación; debemos estar orgullosos de nuestra historia. ¡Viva Morelos! pic.twitter.com/DQzvX4ZfaJ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 1, 2025

Federación y estado coordinan acciones para reducir delitos en Morelos

Durante el encuentro en Cuernavaca, Sheinbaum enfatizó que la colaboración con la gobernadora Margarita González incluye coordinación de fuerzas federales y estatales, intercambio de información sobre delitos de alto impacto y el despliegue conjunto de programas de prevención del delito.

Morelos ha registrado incrementos en delitos de alto impacto en ciertos municipios, especialmente homicidios y robos a transeúnte, según informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para atender estos retos, se preparan estrategias como patrullajes conjuntos, operativos focalizados y programas de proximidad comunitaria, que buscan reforzar la confianza ciudadana y disminuir la incidencia delictiva.

