Hay colaboración para atender seguridad en Morelos, asegura Sheinbaum

Tras reconocer que aún hay asuntos por atender en materia de seguridad en algunos puntos del estado de Morelos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la Federación ya colabora con la gobernadora Margarita González, para atender los pendientes que hay al respecto.
Este martes, la mandataria realizó la penúltima de las 32 visitas que inició a principios de septiembre en cada una de las entidades federativas del país, como parte de su gira de rendición de cuentas para exponer lo hecho en este primer año de gobierno.
Al final de su mensaje en Cuernavaca, Morelos, en donde pobladores realizaron algunas manifestaciones para exigir acciones contra la inseguridad que viven distintos sectores, Sheinbaum Pardo mencionó que ya se alista un plan de atención.
En Morelos, Sheinbaum cierra gira nacional de rendición de cuentas por 31 estados
“Estamos trabajando en varios temas, también en el de seguridad, que sé que en muchos lugares de Morelos sigue siendo un tema importante. Estamos colaborando, coordinandonos mucho con la gobernadora y poco a poco vamos a ir mejorando”, dijo.
Expuso que a nivel nacional se ha conseguido reducir el número de homicidios dolosos en 30 por ciento desde el inicio del sexenio.
La Presidenta cerró su evento resaltando que la soberanía de México no está sujeta a negociación, en medio de las múltiples vicisitudes que se han enfrentado a raíz de las políticas arancelarias, migratorias y de otro tipo impulsadas por Estados Unidos.
Federación y estado coordinan acciones para reducir delitos en Morelos
Durante el encuentro en Cuernavaca, Sheinbaum enfatizó que la colaboración con la gobernadora Margarita González incluye coordinación de fuerzas federales y estatales, intercambio de información sobre delitos de alto impacto y el despliegue conjunto de programas de prevención del delito.
Morelos ha registrado incrementos en delitos de alto impacto en ciertos municipios, especialmente homicidios y robos a transeúnte, según informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para atender estos retos, se preparan estrategias como patrullajes conjuntos, operativos focalizados y programas de proximidad comunitaria, que buscan reforzar la confianza ciudadana y disminuir la incidencia delictiva.
