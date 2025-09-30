José Ramón López Beltrán se solidariza con afectados por lluvias en Nezahualcóyotl e Iztapalapa

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, expresó su apoyo a los habitantes de Nezahualcóyotl e Iztapalapa, dos de las zonas más afectadas por las recientes lluvias que provocaron severas inundaciones en el Valle de México.

A través de sus redes sociales, López Beltrán escribió: “Mis hermanas y hermanos de Ciudad Nezahualcóyotl e Iztapalapa no están solos. Les mando un abrazo en estos días difíciles por las inundaciones. La dignidad y la unión de nuestro pueblo siempre sale adelante”.

Mis hermanas y hermanos de Ciudad Nezahualcóyotl e Iztapalapa, no están solos.

Les mando un abrazo en estos días difíciles por las inundaciones.

La dignidad y la unión de nuestro pueblo siempre sale adelante. — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) September 29, 2025

El mensaje generó reacciones diversas entre los usuarios. Algunos criticaron la publicación, señalando que un simple mensaje de solidaridad no era suficiente frente a la magnitud de los daños:

“Un abrazo no basta, se necesitan acciones concretas y apoyo directo para las familias afectadas”, comentaron varios internautas.

Por otro lado, otros defendieron la postura de López Beltrán, destacando que un gesto de empatía también es importante en momentos de crisis:

“La gente necesita sentir que no está sola. Un mensaje de solidaridad puede marcar la diferencia en estos días difíciles”, aseguraron.

Las lluvias recientes dejaron a cientos de familias afectadas, con viviendas inundadas y calles anegadas, lo que complicó la movilidad y la atención de emergencias.

Protección Civil de la alcaldía Iztapalapa, desplegaron brigadas para realizar limpieza, desinfección y asistencia directa a los damnificados.

✳️La titular de la #CNPC de la @SSPCMexico, @laualzua, recorrió puntos donde brigadas y población realizan labores de limpieza tras las inundaciones pluviales. 🚨 pic.twitter.com/E3AcdYZ0OC — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 30, 2025

Los reportes señalan que las zonas más vulnerables son aquellas con drenaje deficiente y cercanas a ríos o arroyos, donde el agua se acumuló rápidamente.

Recomendaciones y seguimiento

Autoridades locales instaron a la población a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y a extremar precauciones, evitando cruzar calles anegadas o ríos crecidos.

Además, se anunció que se continuará con la limpieza de escuelas y espacios públicos afectados, y que se evaluarán medidas de infraestructura para reducir riesgos de inundación en el futuro.

Las acciones de las autoridades, busca brindar apoyo y atención integral a los miles de habitantes que enfrentan las consecuencias de las lluvias en Nezahualcóyotl e Iztapalapa.

