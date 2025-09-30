Senado perfila aprobar reforma al amparo este miércoles entre advertencias de retrocesos en derechos humanos

En medio de la advertencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández, de que la reforma en materia de amparo se avalará este miércoles, en el segundo día de conversatorios sobre la enmienda organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos alertaron que las modificaciones propuestas podrían representar un retroceso en conquistas clave para las mujeres, particularmente en materia de aborto y derechos colectivos.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado señaló en entrevista que este miércoles “se va a votar en comisiones, en el transcurso de la mañana, y seguramente tendremos una sesión en la tarde-noche para aprobarla”. Además, reveló que los presidentes de las comisiones dictaminadoras “están trabajando en algunas propuestas de ajuste”.

Al cuestionársele sobre la apertura para realizar ajustes, insistió en que “serán algunos ajustes de acuerdo a lo que seguramente surja en las audiencias”.

Durante los conversatorios organizados por las comisiones dictaminadoras, Ivette Galván García, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, subrayó que la figura del interés legítimo ha sido esencial para abrir causas que transformaron la vida de comunidades enteras.

“El juicio de amparo es el principal medio de protección frente a los abusos del poder y violaciones a derechos humanos en México. En teoría debería ser cercano y al alcance de las personas; en la práctica se vuelve lejano, atrapado en formalismos. En lugar de abrir caminos, esta reforma los cierra”, sostuvo.

Galván García puso como ejemplo la lucha de familias de personas desaparecidas, en particular el caso de Olimpia Montoya, quien interpuso un amparo tras la desaparición de su hermano en Guanajuato.

“Ese fallo reconoció un interés legítimo no en términos tradicionales, sino en el derecho de todas las personas a ser buscadas. Con una interpretación restrictiva como la que plantea esta iniciativa, ese amparo podría haber sido desechado”, alertó.

En la misma línea, Luisa Fernanda Tello, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), advirtió que limitar el interés legítimo afectaría de manera directa la defensa de los derechos reproductivos.

“De mediados de 2023 a la fecha, 13 entidades han despenalizado el aborto, 10 de ellas por intervención judicial. Estas sentencias se obtuvieron gracias al desarrollo jurisprudencial del interés legítimo. Limitarlo nos regresaría al lugar donde estábamos antes de la reforma de 2011”, señaló.

Tello recordó que la despenalización del aborto en Ciudad de México en 2007 tardó 12 años en replicarse en otra entidad, mientras que en los últimos años el avance se aceleró por la vía judicial: “Estos logros fueron posibles porque organizaciones como GIRE pudieron acreditar un interés difuso en beneficio de la colectividad. Debilitar esta figura contraviene la obligación de progresividad en derechos humanos. Limitarla es convertir la justicia en un privilegio para unos cuantos”.

Ambas especialistas coincidieron en que, bajo los términos planteados, las modificaciones generarían un efecto regresivo: “Lo que se presenta como certeza jurídica puede significar en realidad la pérdida de al menos 10 años de avances”, enfatizó Galván.

En contraste, académicos como Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, respaldaron algunos puntos de la iniciativa, al considerar que busca frenar abusos del amparo en áreas como la fiscal y el crimen organizado.

“El amparo ha sido utilizado para desbloquear cuentas ligadas a empresas fantasma o para evadir créditos fiscales. Lo que se quiere es armonizar los derechos individuales y colectivos con el interés general”, argumentó.

