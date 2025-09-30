Senado ratifica a Alejandro Encinas como embajador de México ante la OEA

Alejandro Encinas Rodríguez fue ratificado este martes por el pleno del Senado de la República como representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores, Encinas calificó la designación como “un honor y una alta responsabilidad” y se comprometió a velar por la integridad y la soberanía de México en todas sus acciones dentro del organismo.

Recordó que la OEA es el principal foro político de diálogo en las Américas y que, frente al debilitamiento del multilateralismo, puede desempeñar un papel clave en la cooperación regional.

Resaltó que México ha sido un actor fundamental en la OEA, al impulsar la igualdad jurídica y subrayó que la misión buscará consolidar la democracia representativa, fortalecer la paz y promover los derechos humanos y el desarrollo, pilares que guían la labor del organismo.

Alejandro Encinas es el nuevo representante de México ante la OEA. ı Foto: larazondemexico

Encinas indicó que México seguirá defendiendo la solución pacífica de controversias, la imparcialidad de la Secretaría General y el cumplimiento de obligaciones en el sistema interamericano, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

También anunció que México impulsará una agenda de seguridad hemisférica que atienda narcotráfico, tráfico de armas, trata y migración irregular, bajo principios de responsabilidad compartida y respeto a la soberanía.

Hasta este 30 de septiembre, Alejandro Encinas se desempeña como secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, y reemplazará a Luz Elena Baños Rivas, que ocupaba el puesto desde el 31 de mayo de 2019.

Más temprano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo considero a Alejandro Encinas un “gran compañero”, al explicar que aceptó el nombramiento tras consultarlo previamente.

“Es un gran compañero, Alejandro, le pregunté si le gustaría, me dijo que sí y lo nombramos”, comentó en su conferencia matutina de este martes.

Aprueban otros dos nombramientos de Sheinbaum

El Senado también avaló los nombramientos de Carlos Eugenio García de Alba Zepeda como embajador de México en Brasil y de Laura Elena Carrillo Cubillas como representante de México ante las agencias de la ONU:

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

