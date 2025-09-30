‘Es un gran compañero’, dice Sheinbaum sobre designación de Encinas como representante ante OEA

Ante las críticas que surgieron respecto al nombramiento de Alejandro Encinas como representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Presidenta Claudia Sheinbaum, lo destacó como un “gran compañero”.

Tras anunciarse la designación se generaron críticas en redes sociales por parte de usuarios que cuestionaron el nombramiento, tras señalar que no hubo avances significativos con él a cargo de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa.

Consultada al respecto, la mandataria comentó que primero lo consultó para conocer si aceptaba el cargo y él lo aceptó.

“Es un gran compañero, Alejandro. Y le pregunté si le gustaría, me dijo que sí y lo nombramos”, declaró.

La propuesta de Sheinbaum fue enviada al Senado, donde la Comisión de Relaciones Exteriores evaluará su ratificación antes de que sea votada en el pleno. Encinas Rodríguez reemplazará a Luz Elena Baños, embajadora de carrera que ocupaba el puesto desde 2019.

Alejandro Encinas cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública y derechos humanos. Ha sido subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y actualmente se desempeña como secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.

No obstante, su historial genera controversias. Encinas ha sido cuestionado por su manejo de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, especialmente tras revelaciones de nombres de militares vinculados al caso en 2022.

La defensa de algunos de los militares presentó denuncias contra él, alegando violaciones a la presunción de inocencia, las cuales Encinas ha negado y ha calificado como estrategias para desacreditar la Comisión.

Por otro lado, sectores de familiares de los estudiantes y organizaciones de derechos humanos han criticado la efectividad de la Comisión, pues han acusado que ha habido avances insuficientes en la investigación. A pesar de estas tensiones, Encinas defiende el trabajo realizado como un esfuerzo serio por esclarecer los hechos y garantizar justicia.

