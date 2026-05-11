La soberanía no se negocia, la independencia se defiende todos los días: Claudia Sheinbaum Pardo

En la conmemoración del 106 Aniversario de la Columna de la Legalidad, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que los principios de política exterior de Venustiano Carranza siguen vigentes más de un siglo después, ya que la historia enseña que la soberanía no se negocia, que la independencia se defiende diariamente y que la relación entre naciones sólo se construye desde el respeto y nunca desde la imposición.

“Carranza imaginó una relación internacional basada en la fraternidad, particularmente entre las naciones latinoamericanas, entendió que la paz verdadera no podía constituirse desde la imposición, sino desde el respeto mutuo. Por eso la Doctrina Carranza fue también una defensa de la dignidad de América y un antecedente fundamental de los principios que más tarde darían forma, como decíamos, a la Doctrina Estrada”.

“Hoy, más de un siglo después, esos principios siguen guiando la política exterior de México, porque nuestra historia nos enseñó que la soberanía no se negocia, que la independencia se defiende todos los días y que la relación de las naciones sólo puede construirse desde el respeto y nunca desde la imposición”, puntualizó en el Heroico Colegio Militar en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que la historia exige memoria crítica, por lo que reconoció que Carranza tuvo claroscuros como el combatir a los zapatistas, el asesinato de Emiliano Zapata y el juicio sumario a Felipe Ángeles; sin embargo, destacó su papel como uno de los constructores del Estado moderno con la Constitución de 1917 y la consolidación del Ejército Constitucionalista conformado por una generación que luchó para transformar, proteger y amar a su patria, convicción que sigue viva en los cadetes del Heroico Colegio Militar.

“Hoy, al recordar ese episodio de nuestra historia, no evocamos a un hombre perfecto, recordamos a una generación que luchó, se equivocó, pero sobre todo, soñó y entregó la vida para transformar a su patria porque la Revolución Mexicana no fue solamente una guerra, fue el despertar de un pueblo que decidió no volver a arrodillarse, frente a la injusticia, fue la convicción profunda de que la patria pertenece a quienes la trabajan, la defienden y la aman y fue también la convicción profunda de los cadetes del Heroico Colegio Militar de defender hasta el último minuto la legalidad, la justicia y a la patria, y esa lección histórica sigue viva en el corazón de México”, agregó.

Durante el evento, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas entregó recompensas y 41 distinciones al personal del Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional que participó en las labores de búsqueda y rescate de cuatro mineros que quedaron atrapados durante el derrumbe de la Mina Santa Fe, el pasado 25 de marzo de 2026 en El Rosario, Sinaloa.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, resaltó que hechos históricos como la Columna de la Legalidad reafirman los valores de honor, valor y patriotismo de las Fuerzas Armadas que se preparan en el Heroico Colegio Militar, del que, a partir del 2020 han egresado más de mil oficiales de la Guardia Nacional con licenciatura en Seguridad Pública y en el que actualmente se preparan más de 3 mil 500 cadetes del Ejército y de la Guardia Nacional para ser futuros mandos.

“Con ese legado como guía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, refrendamos nuestra absoluta lealtad a usted como la Presidenta de la República y Comandanta de las Fuerzas Armadas, y le reiteramos nuestro firme compromiso de seguir acompañándola en su elevada encomienda de garantizar la seguridad de los mexicanos y el desarrollo nacional”, señaló.

FGR