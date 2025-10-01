Arbitrariedad tropical

Nos hacen ver que, a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se le hacía tarde para estrenar la nueva Ley de Expropiación que hace unos días aprobó el Congreso estatal. Amparada en las nuevas disposiciones —promovidas por ella—, la mandataria morenista expropió tres predios, propiedad de familiares o allegados al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, con una extensión de 70 mil metros cuadrados. En el decreto correspondiente fueron declarados “de utilidad pública” los terrenos, pertenecientes, uno a Yolanda Mercedes Cárdenas, madre de Alito Moreno, y dos a Juan José Salazar Ferrer, arquitecto de cabecera del líder priista. Podría tratarse de una causa noble, ya que en los terrenos se pretende construir un campus de la Universidad Rosario Castellanos. Sin embargo, la decisión se tomó de manera unilateral, sin consultas previas a los propietarios, como se hace regularmente, es decir, a rajatabla, como todo lo que hace la mandataria campechana, nos comentan. Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Golpe en pleno Badiraguato