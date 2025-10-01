Billete de Lotería Nacional conmemora el 57 Aniversario de los Juegos Olímpicos de 1968

Con la emisión del billete del Sorteo Mayor No. 3987, Lotería Nacional conmemora 57 años de los Juegos Olímpicos celebrados en 1968, donde México marcó la historia de esta justa deportiva al ser la primera vez que se llevaron a cabo en Latinoamérica y en un país de habla hispana, además, el evento se vivió de manera innovadora a nivel mundial al introducir la televisión a color y las transmisiones vía satélite.

En la develación del billete, encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, el promotor deportivo, Nelson Vargas Basáñez, y el subdirector de Cultura Física de la CONADE, Óscar Soto, destacaron el orgullo nacional que dejaron las nueve preseas olímpicas de 1968: tres de oro, tres de plata y tres de bronce.

#LoteríaInforma🎤



Ciudad de México, 1º de octubre, 2025



Lotería Nacional conmemoró el 57 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 1968 con la emisión del billete del Sorteo Mayor No. 3987, que se celebrará el 7 de octubre con un Premio Mayor de 21 millones de pesos.… pic.twitter.com/9B581X7n4r — Lotería Nacional (@lotenal) October 1, 2025

Al tomar la palabra, la directora Olivia Salomón, recordó que hace 57 años, los deportistas olímpicos convirtieron el esfuerzo en orgullo, y la competencia en identidad nacional y mediante la develación se reconoce y agradece a quienes demostraron al mundo que el espíritu de México puede brillar para siempre porque son memoria viva que late en las personas que lo hicieron posible y que siguen inspirando a nuevas generaciones.

La directora destacó que con 255 años de historia, la institución ha acompañado al país y hoy, como parte del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien celebra a la par de esta conmemoración su primer año de mandato, ha señalado que la transformación de México también se construye desde lo social, lo cultural y, de manera muy especial, desde el deporte, “es un eje estratégico de su visión de gobierno, porque fortalece el tejido social, impulsa la igualdad, abre oportunidades a la juventud y enorgullece a toda la nación. Para ella, el deporte es identidad, es disciplina, es unidad y es, sobre todo, un derecho que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar y promover”, dijo.

Además, Olivia Salomón subrayó que hablar de México 68 recuerda que el deporte no sólo construye atletas, sino que transforma ciudades, une comunidades y despierta orgullos que perduran por generaciones, enfatizando un hecho histórico mundial: “por primera vez una mujer encendió el pebetero olímpico, la joven atleta mexicana Enriqueta Basilio subió la escalinata del Estadio Olímpico Universitario y, al encender la llama, encendió también una esperanza de igualdad que aún inspira a generaciones. Esa imagen, que recorrió el mundo, sigue siendo motivo de orgullo nacional”, acertó.

Al rememorar el desempeño en la alberca olímpica de Felipe “El Tibio” Muñoz, quien dio al país un oro en los 200 metros pecho que aún eriza la piel, la directora comentó que los Juegos Olímpicos del 68 también celebran un legado para la nación con los diseños realizados por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien dio forma a símbolos que aún perduran, como la paloma de la paz, el logotipo de México 68, así como la Olimpiada Cultural, con la Ruta de la Amistad como emblema y con la emisión de tres millones 600 mil cachitos que viaja por todo el país se difunde la memoria de un tiempo en el que México mostró su grandeza al mundo.

De esta forma, Olivia Salomón resaltó que la justa olímpica celebrada hace 57 años cosechó 9 medallas que fueron orgullo nacional, inspiración colectiva y un legado que aún palpita en la memoria del pueblo mexicano, “que este billete sea un abrazo de gratitud a quienes hicieron historia en 1968, un reconocimiento a nuestros campeones de ayer y de hoy, una inspiración para las niñas y los niños que sueñan con llevar a México más alto aún”, concluyó.

Por su parte, el promotor deportivo y entrenador, Nelson Vargas Basáñez, expresó significativos momentos que rodearon los Juegos Olímpicos de México 68, exaltando que los atletas que entrenó para dicha competencia de talla mundial son parte de su inspiración y pasión, recordando a cada uno de ellos y las pruebas en las que representaron al país.

Adicionalmente, el profesor Vargas, dio un reconocimiento especial al Ronald Johnson, el entrenador en jefe de aquella cita olímpica, quien realizó un extraordinario trabajo y resultó en figura importante en su vida personal.

Al finalizar, Nelson Vargas, agregó: “Agradezco el apoyo irrestricto de la directora de la Lotería Nacional, la Maestra Olivia Salomón, quien creyó en este proyecto, quien ha apoyado el deporte en todo momento y, sobre todo, que considero a estos, mis chamacos, para este gran homenaje, son estos momentos los que nos permiten seguir unidos y, sobre todo, continuar con tal entusiasmo, trabajando por el deporte de nuestro país”.

En representación del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, el subdirector de Cultura Física, Óscar Soto, refrendó el compromiso de la CONADE con el desarrollo del deporte y vio como un acierto que eventos como la develación del billete conmemorativo formen parte de la historia deportiva, un reconocimiento que queda para la historia y que coincide con la misión y los esfuerzos que realiza la Comisión.

El evento contó con la presencia de Laura Rebeca Vaca Hernández, nadadora olímpica; María Teresa Ramírez Gómez, medallista olímpica; Javier Ramírez Campuzano, hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez; así como diversos ex-atletas olímpicos.

Un billete con historia olímpica que se transforma en suerte

La titular de Lotería Nacional informó que el Sorteo Mayor No. 3987 cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. El costo del cachito es de 30 pesos, mientras que el de la serie de 600 pesos.

Ya están disponibles para su adquisición los tres millones 600 mil cachitos en todo el país, a través de los puntos de venta y en miloteria.mx. El sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Con un diseño especial, el billete celebra 57 años del evento histórico que dejó huella en el deporte y la cultura mexicana. ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL