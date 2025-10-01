¿A qué hora inicia la Mega marcha del 2 de octubre en CDMX?

Tras 57 años de la matanza de los estudiantes en Tlatelolco, este 2 de octubre se realizará la mega marcha en la CDMX como en años anteriores, por lo que en la capital resonarán las voces de los ciudadanos exigiendo justicia.

De acuerdo con el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, el cuál organizó la movilización de este año, este 2 de octubre la movilización será solidaria con el pueblo de Palestina, por lo que se pide llevar banderas y mantas como símbolo solidario.

Se convocó a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Istituto Politécnico Nacional (IPN), estudiantes de cualquier institución pública o privada, y a las juventudes en general a participar en la marcha de este 2 de octubre.

Además, pidieron que se los grupos estudiantiles se organicen en sus contigentes correspondientes para no dar “ningún pretexto a los gobiernos liberales pseudo de izquierda”, quienes, de acuerdo con el Comité 68, utilizan el grupo de granaderos en contra de contingentes que se movilizan.

Este año la mega marcha del 2 de octubre tendrá lugar a las 16:00 horas, y partirá desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlaltelolco, mismo lugar en el que ocurrio la matanza de estudiantes en 1968.

Hacemos un llamado al gobierno de la Ciudad de México a que se abstenga de meter grupos represivos encubiertos. Comité 68 Pro Libertades Democráticas



Este 02 de octubre, llamamos a movilizarnos, a seguir levantando las banderas por verdad, justicia y memoria popular. Que se escuche fuerte, el silencio ante el genocidio en Palestina es complicidad.!Ni perdón, ni olvido! pic.twitter.com/nhAXVbfxdT — Comité 68 Pro Libertades Democráticas (@comite68) September 30, 2025

2 de octubre de 1968, Tlatelolco Archivo Fotográfico del movimiento estudiantil de 1968 de la Cámara de Diputados

¿Por qué se marcha el 2 de octubre?

El 2 de octubre de 1968 grupos estudiantiles provenientes de instituciones públicas y privadas realizaron movilizaciones de protesta en contra de los actos de represión que sucedían durante el gobierno de quien fuera presidente de México en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz.

Aunque los movimietos estudiantiles comenzaron antes del 2 de octubre, este día se conmemora ya que, mientras un númeroso grupo de estudiantes se encontraba manifestándose en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, militares comenzaron a disparar contra ellos.

Esta serie de disparos formó parte de una operación llamada Galeana, en la que se encontraba el Batallón Olimpia, la Policía Secreta y el Ejército Mexicano. La Operación Galeana estaba en contra de la reunión que habría sido convocada por el Consejo Nacional de Huelga.

De acuerdo con la información que se conoce, los miembros del Batallón Olimpia se filtraron entre los estudiantes, estaban vestidos de civiles y portaban pañuelo o guante blanco en la mano izquierda.

Aunque muchos manifestantes lograron escapar del tiroteo que se desató esa tarde en Tlatelolco, se estima que la cifra no oficial de víctimas oscila entre cientos y miles personas.

De acuerdo con el informe dado por el gobierno mexicano en 1968, la cifra demuertos tan sólo era de 20 personas, pero esto ha sido desestimado con los años por periodistas, escritores e investigaciones internacionales.