Diputados aprueban por unanimidad que el acceso a las playas sea libre, gratuito y permanente

En sesión los diputados, aprobaron por unanimidad, con 465 votos, el acceso libre, gratuito y permanente a las playas nacionales y a las áreas protegidas. Los autores de la iniciativa son los diputados de Morena, Ricardo Monreal y Enrique Vázquez.

La reforma aprobada en el recinto legislativo de San Lázaro, se turnó al Senado y prohíbe la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso salvo por disposición para la prevención y protección ambiental, seguridad pública, interés nacional.

Precisa que el acceso no podrá ser restringido, obstaculizado ni condicionado el acceso a estas áreas salvo casos que establezca la norma.

En la discusión en lo particular, el diputado Monreal planteó modificar los artículos 127 de la Ley General de Bienes Nacionales, 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como los transitorios segundo y tercero del proyecto de decreto, mismas que fueron aceptadas por el Pleno, y se integró la propuesta del diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN).

En la discusión de la reserva, el diputado Lixa Abimerhi (PAN) consideró que modificar la palabra “garantizará” por “debe garantizar” pasa de un enunciado que es obligatorio para la Secretaría a una suposición, por lo que, propuso verbalizar en función del texto original que tenía la iniciativa, es decir: “la Secretaría garantizará al público en general el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas de su competencia, y que ahí continúe la propia reserva como la ha planteado”.

El diputado Ricardo Monreal dijo no tener inconveniente en aceptar la propuesta del diputado Lixa, ya que es correcto el propósito de la iniciativa, se complementan y “doy mi anuencia para la modificación”.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales también deberá garantizar el acceso gratuito a áreas naturales protegidas al menos un día a la semana, y promover el respeto a la biodiversidad y los ecosistemas.

Las disposiciones transitorias establecen que se realizarán adecuaciones normativas dentro de los siguientes 90 días, y las concesiones vigentes deberán ajustarse en un plazo de 180 días.

La modificación incluye cambios a los artículos 8, 8 Bis y 127 de la Ley General de Bienes Nacionales y al artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

