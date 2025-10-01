Captan a Adán Augusto López viendo futbol durante comparecencia del secretario de Hacienda | VIDEO

Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado de la República, fue sorprendido mientras veía un partido de futbol en plena comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora para exponer los resultados económicos del primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En una tableta y con audífonos inalámbricos, el legislador tabasqueño seguía el encuentro de Champions League entre el Barcelona y el París Saint-Germain, durante la intervención del senador Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano (MC).

Lo anterior, en medio de la polémica que enfrenta López Hernández por sus ingresos millonarios no declarados y tras la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en su administración en Tabasco, señalado como fundador y líder del grupo criminal “La Barredora”.

En su escaño, el senador tenía dos teléfonos celulares y la novela “Los valientes están solos”, de Roberto Saviano, que sigue la lucha del juez Giovanni Falcone contra la mafia siciliana Cosa Nostra.

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, comenzó su comparecencia al mencionar los avances del Gobierno de México en materia fiscal y económica.

Después, se dio una primera ronda de preguntas en la que participaron los senadores: Francisco Daniel Barreda Pavón, de MC; Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo (PT), Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Waldo Fernández González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Imelda Sanmiguel Sánchez, del Partido Acción Nacional (PAN), y Miguel Ángel Yunes Márquez, de Morena.

Los senadores del PRI subieron a tribuna acompañados de miembros de su bancada que sostenían carteles con los mensajes: “No más deuda” y “No más impuestos”.

Después de la segunda participación Édgar Amador Zamora se realizó una segunda ronda de preguntas en la que participaron los senadores Néstor Camarillo Medina, de MC; Rolando Rodrigo Zapata Bello, del PRI; Gilberto Hernández Villafuente, del Partido Verde; Gustavo Sánchez Vázquez, del PAN; Imelda Castro Castro y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, ambos de Morena.

Durante su participación, el senador Gustavo Sánchez Vázquez solicitó una moción ilustrativa en la que mostró un fragmento de una entrevista realizada al expresidente Andrés Manuel López Obrador. También mostró un encabezado que mostraba la leyenda: “ No subirán los impuestos ni la deuda pública, promete AMLO tras toma de protesta .”

