4T en el Senado respalda a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Arropada de las bancadas que integran el bloque de la Cuarta Transformación, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo conmemoró en un pronunciamiento el primer aniversario de la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Subrayó los avances alcanzados por la 4T y el papel histórico de la primera presidenta de México.

“Desde el año 2018, México atraviesa un momento estelar de su historia. Tras décadas de incansables luchas populares, los anhelos de justicia social y democracia verdadera encontraron cauce en un proyecto de transformación profunda de la vida pública”, afirmó.

La senadora resaltó que la Cuarta Transformación ha buscado no solo implementar políticas públicas justas e incluyentes, sino impulsar una verdadera revolución de las conciencias centrada en la justicia social, la soberanía nacional y la dignidad del pueblo mexicano. Asimismo, celebró que, por primera vez en más de dos siglos, los destinos del país estén conducidos por una mujer.

Entre los avances destacados, mencionó la continuidad de políticas sociales y económicas que fortalecen el bienestar de la población. Además, enfatizó que 32 millones de familias reciben apoyos directos a través del Banco del Bienestar, consolidando programas sociales como derecho constitucional.

Indicó que de 2018 a 2024, más de 13 millones de personas dejaron atrás la pobreza y que el salario mínimo ha aumentado 12 por ciento en 2025, con un incremento acumulado del 135 por ciento desde 2018.

En materia de seguridad, la presidenta del Senado celebró la reducción de homicidios dolosos en 32 por ciento entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, y señaló reformas legislativas que han fortalecido a la Guardia Nacional y permitido la creación de una ley general contra la extorsión.

Castillo también destacó los logros internacionales de México, incluyendo la capacidad de actuar con soberanía frente a políticas arancelarias de Estados Unidos y la atracción de inversión extranjera por 36 mil millones de dólares en el primer semestre de 2025.

Señaló que la economía mantiene un crecimiento de 1.2 por ciento anual y el desempleo se ubica en 2.7 por ciento, uno de los niveles más bajos del continente.

Durante su pronunciamiento, la legisladora enfatizó los avances legislativos logrados en este primer año, incluyendo más de 20 reformas constitucionales y 80 leyes y modificaciones legales.

Entre ellas destacó: la reforma al Poder Judicial, la Reforma de Igualdad Sustantiva, la reforma para los pueblos indígenas y afromexicanos, y la reforma energética que rescata a Pemex y CFE como empresas públicas al servicio del pueblo.

En su mensaje a nombre de las bancadas de Morena y los partidos Verde y del Trabajo, Castillo Juárez invitó a toda la población a asistir este domingo 5 de octubre a las 11:00 horas al Zócalo capitalino para escuchar el mensaje de la mandataria.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL