Rosa Icela afirma que no hay pactos con mafiosos

Al frente, Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, y, de fondo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo (c.), flanqueada por Verónica Noemí Camino Farjat (der.) e Imelda Sanmiguel Sánchez.

Al comparecer en el Senado como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, lanzó un mensaje contundente: el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum “no tiene compromisos mafiosos ni pactos con criminales” y, quien viole la ley, enfrentará consecuencias. Además, advirtió que en el caso del huachicol fiscal “habrá bastantes personas procesadas” de manera inmediata.

Cuestionada por los casos de huachicol fiscal que se han dado en el país, la secretaria de Gobernación comentó que en ese caso trabajan en conjunto la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, quienes ya realizan “la identificación de empresas y particulares que operan estos esquemas para procesarlos conforme a la ley”.

El Dato: Rosa Icela Rodríguez reconoció al Senado por hacer posible que en un año se hayan aprobado reformas constitucionales y nuevas leyes que fortalecen los derechos sociales.

“Las personas que están detenidas por huachicol fiscal fueron resultado de una investigación del propio Gobierno de México. Están recibiendo los castigos correspondientes”, afirmó.

Además, aseveró: “No se ha acabado la investigación, va a seguir adelante y hay bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata. Si se iniciaron las investigaciones, tiene que haber consecuencias. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.

Insistió en que en este gobierno “no esperamos a que otros países hagan lo que nos corresponde para hacer justicia, porque nosotros sí servimos y rendimos cuentas al pueblo”.

También recordó que el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales, “fue contundente al asegurar que el golpe de timón se dio desde esa honorable institución, la cual cuenta con la confianza de la ciudadanía”.

Rosa Icela Rodríguez ingresó al pleno arropada por una comisión de honor conformada únicamente por legisladores de la Cuarta Transformación. A su lado caminaron los senadores Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, así como Margarita Valdez y Yeidckol Polevnsky.

Ante un pleno que escuchó con atención, la secretaria de Gobernación aseguró que “en el Gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos, ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos cero corrupción y cero impunidad. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”.

A horas de que se cumpla un año de la toma de protesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria subrayó que México mantiene gobernabilidad y atraviesa una transformación histórica, un cambio de régimen que “apuesta a la civilidad, el diálogo y la concertación”.

Con voz pausada y firme, dijo que el Gobierno federal “trabaja todos los días por un México más justo, democrático, libre y soberano, donde haya igualdad, un gobierno que actúa con honestidad y condena la corrupción, la colusión y el dispendio. Que trabaja para lograr el bienestar colectivo, pero en especial de los que menos tienen”.

Sobre la seguridad y el combate a la delincuencia, Rosa Icela Rodríguez señaló que el compromiso de construir el segundo piso de la transformación de la Presidenta Claudia Sheinbaum implica atender las causas que generan la violencia.

Por esta razón, concluyó, la mandataria federal se reúne todos los días a las 6:00 de la mañana con su Gabinete de Seguridad para analizar la problemática delictiva en el país y “tomar decisiones en favor de la construcción de la paz, en especial de aquellas zonas donde se concentra la violencia”.