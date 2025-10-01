Sheinbaum pedirá a Comisión para Reforma Electoral eliminar fuero a legisladores

Sesión Ordinaria en el Senado de la República.

En medio de los cuestionamientos al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, la Presidenta Claudia Sheinbaum propondrá eliminar el fuero con el que legisladores quedan blindados de ser procesados judicialmente.

Al hablar de los señalamientos contra el senador, por haber nombrado secretario de Seguridad de Tabasco durante su gobierno a Hernán Bermúdez Requena, hoy procesado como miembro de la organización criminal La Barredora, Claudia Sheinbaum comentó que acudirá ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral para sugerir que se incluya en dicho proyecto el retiro de esta protección a diputados y senadores.

