UNAM va contra amenazas y alista retornos seguros

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) determinó proceder legalmente y con medidas disciplinarias contra aquellas personas que han “sembrado” las amenazas que orillaron a que se suspendieran las clases en casi la totalidad de sus planteles, tras el asesinato de uno de sus alumnos la semana pasada.

Este martes sesionó la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, tras la cual el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí, destacó que ya se cuenta con el apoyo de la policía cibernética y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para enfrentar las amenazas que se han recibido y que, dijo, no son exclusivas de la UNAM, sino de las que otras universidades también han sido objeto.

El Dato: La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gabinete de Seguridad apoya a la máxima casa de estudios para garantizar la seguridad en los planteles y entre los alumnos.

“El rector Leonardo Lomelí enfatizó que la UNAM no es la única universidad en el mundo que ha recibido amenazas en los últimos meses. Aunque normalmente son falsas, generan zozobra, y hay que tomarlas en serio. Indicó que se han tomado medidas para reanudar las actividades presenciales a la brevedad, que ha habido personas que se retractaron de su acción realizada en redes sociales, lo que se tomará en consideración y se procederá legal y disciplinariamente contra quienes han sembrado la inquietud en planteles”, se reportó en el balance posterior a la sesión.

Entre los acuerdos ampliados por la Comisión Especial se determinó que lo planteado por las comunidades en pliegos petitorios será tomado en cuenta. Además, se implementará un cronograma y una ruta crítica para la modificación de protocolos existentes que así lo requieran y proponer los de nueva creación. También se ordenará al CCH Sur, donde fue asesinado un alumno a manos de otro estudiante, para que implemente lo antes posible las mejoras a la infraestructura de control de acceso al plantel.

28 planteles de la UNAM frenaron actividades

El rector expuso que entre las líneas de acción ya implementadas en casos de amenaza se encuentra que las facultades y demás centros que han sido blanco de estas prácticas deben informar con inmediatez a la Secretaría de Prevención, Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, la cual contacta a las autoridades de seguridad pública federales y locales, para que, de manera conjunta, se hagan las revisiones necesarias. Asimismo, se informa a la Oficina del Abogado General responsable de levantar las denuncias correspondientes.

Asimismo, las directoras o directores deben convocar al Consejo Técnico de la Facultad, Escuela, Instituto o Centro para que, en conjunto, se evalúe la conveniencia de que las actividades académicas se realicen temporalmente en línea, mientras se revisan los protocolos y se presentan las denuncias correspondientes.

En otros puntos, mencionó que se habrán de impulsar cambios que fortalezcan las condiciones de seguridad del plantel, los protocolos de actuación y se definan mejoras que sean pertinentes, consultando a su vez a la comunidad de cada facultad o escuela para que compartan sus propuestas.

Con el propósito de atender a un mayor número de personas y ofrecer un seguimiento más puntual a quienes así lo requieran, la UNAM fortalecerá y ampliará de inmediato su programa de apoyo emocional y se coordinará con el Gobierno federal y los gobiernos de la Ciudad de México, así como de los estados.

Previamente, Lomelí Vanegas lamentó la pérdida de un miembro del CCH Sur y que un trabajador de ese mismo bachillerato fuera agredido por otro integrante de la comunidad universitaria. Apuntó que este hecho es grave y debe llevarnos a reflexionar sobre las causas y medidas a tomar para que no se repita.

Hay fricción entre alumnos y autoridades

› Por Yulia Bonilla

En medio de las amenazas que se hicieron llegar a estudiantes y directamente a planteles de medio superior y superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la última semana, se ha creado un ambiente de fricción entre las autoridades universitarias y los alumnos, así como con sus familias, a causa de la preocupación por las inquietudes sobre la seguridad que derivaron del asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

A pesar de las exigencias estudiantiles por ser escuchados por las autoridades académicas para mejorar la seguridad tras las advertencias de ataques que causaron el cierre de casi una treintena de los planteles, en la FES Acatlán se indicó que el diálogo con los sectores demandantes de atención se llevará a cabo únicamente una vez que el plantel abra y reanude sus actividades de manera normal.

La respuesta se da ante la exigencia de los alumnos, quienes en asamblea acordaron pedir un diálogo con las autoridades de dicho plantel para este martes. Ante el pronunciamiento recibido por parte de la Facultad, en grupos de la comunidad se generó un ambiente de molestia e inconformidad, por considerar que no han sido escuchados; sobre todo, por ser uno de los planteles afectados por episodios violentos en la última semana.

Estudiantes marcharon en repudio al asesinato de un compañero de CCH Sur, el pasado 24 de septiembre. Foto›Cuartoscuro

Entre los grupos estudiantiles se ha comenzado a plantear que haya un ultimátum a la directora Nora del Consuelo Goris, para que el próximo de octubre se presente ante una asamblea a escuchar las inquietudes de los grupos que, además de enfrentar el actual contexto, tienen quejas y denuncias pendientes por atender, como acoso de profesores.

En medio de esto, ha comenzado a generarse una división entre los alumnos, quienes piden continuar el paro hasta que haya solución y quienes piden reanudar las actividades y buscar acercamientos menos “radicales”.

En tanto, ayer se realizó una mesa entre la directora de CCH Sur, Susana de los Ángeles Lira de Garay, y demás personal con padres de familia, quienes coincidieron en exigir un reforzamiento de las medidas de seguridad, al considerar que hacen falta medidas para asegurar que sus hijos no correrán peligro al volver a clases, lo cual demandaron que ocurra una vez que se hayan puesto en marcha todas las acciones para ello.

A mitad del debate, cuando se hablaba de la instalación de arcos detectores de metales, una madre cuestionó que, a pesar del asesinato ocurrido una semana atrás, ningún elemento de seguridad verificó que ella no portara nada peligroso al ingresar a la escuela.

Además, criticó que no se haya llegado a la mesa con soluciones más concretas, aun cuando ya se ha expuesto por parte de la dirección que han tenido reuniones con autoridades gubernamentales, como ellos, familiares, ya las sostuvieron.

El planteamiento hecho desde la dirección del plantel sobre que las decisiones deben tomarse junto con la comunidad, porque son una entidad autónoma, una madre lo criticó al considerar que sólo ha sido un pretexto para no actuar.

“Es lamentable que ahorita, lo que aconteció de este homicidio, ustedes se amparen en la libertad de los alumnos para justificar que no se ha hecho nada… No podemos estar siendo omisos.

“Ya hubo un homicidio que no debió ocurrir y que existen protocolos que ustedes debieron tener hoy. Esto debió haber sido anteriormente; hoy no estamos para que se burlen de los padres de familia”, reclamó.

De lado de la dirección del CCH se reiteró que se actuará en apego a lo que determinará la Comisión Especial de Seguridad para garantizar la seguridad de su comunidad.

Gobierno federal investiga amenazas a universitarios

› Por Yulia Bonilla y Ulises Soriano

Ante las amenazas que han causado la suspensión de clases en casi todos los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ya realiza la indagatoria para dar con los responsables.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo, durante su conferencia de ayer, que hasta ahora no ha entablado diálogo directo con el rector de dicha institución, Leonardo Lomelí Vanegas; sin embargo, Rosa Icela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Gobernación, ya está en comunicación con él.

Precisó que el apoyo que se brinda de parte del Gabinete de Seguridad es únicamente en indagatorias en torno a temas de criminalidad, mas no de movilizaciones políticas.

Universitarios de la preparatoria 8 desalojaron las instalaciones el lunes pasado por una amenaza de bomba. ı Foto: Cuartoscuro

“Ha estado la secretaria de Gobernación en contacto con él; y el Gabinete de Seguridad apoyando en lo que requiere la UNAM, en términos de investigaciones. La UNAM es una institución autónoma… De la parte de seguridad y las investigaciones que tiene que hacer el Gabinete de Seguridad a petición de la Fiscalía o de la propia Universidad en el caso de personas que pudieran estar provocando violencia, que no tenga que ver con asuntos de manifestaciones políticas, sino realmente con asuntos que tengan que ver con criminalidad”, enfatizó.

En este contexto, adelantó que enviará una iniciativa al Congreso de la Unión para que, a nivel nacional, se implemente un esquema con el que las y los jóvenes cuenten con un espacio de acercamiento seguro a exponer inquietudes y otras situaciones.

Hasta este martes, al menos 28 planteles de la UNAM, entre facultades y CCH, se mantenían con clases a distancia como medida de seguridad ante las amenazas que recibieron los estudiantes sobre presuntos ataques que se realizarían esta semana.

Las amenazas vinieron luego del asesinato de un alumno del CCH Sur a manos de otro estudiante que, tras atacar a su compañero de plantel y a un trabajador, se lanzó de uno de los edificios, lo cual le ocasionó fracturas en ambas piernas, por lo cual se encuentra hospitalizado.

Al comparecer ante el Senado, Rosa Icela Rodríguez reafirmó que hay acercamiento con la UNAM para brindar atención en lo que se requiera.

Explicó que este miércoles se sostendrá una nueva reunión con los directivos de la máxima casa de estudios para investigar el origen de los incidentes registrados y definir las acciones de apoyo necesarias.

Lo primero, dijo Rodríguez, es “saber cuál es el origen de estos incidentes con la intención de generar un ambiente seguro para sus estudiantes, siempre con el respeto de la autonomía, siempre con todo el ánimo de colaboración y apoyo”.

Rosa Icela insistió en que la Segob actuará con absoluto respeto a las autoridades de la UNAM y reiteró que las medidas que se implementen tendrán como objetivo la construcción de entornos pacíficos en los planteles educativos.

“En este contexto es importante reiterar que nuestras acciones, siempre, siempre reiteramos, respetaremos la autonomía universitaria y también el respeto a las autoridades”, subrayó.

Confirmó que se pondrá en marcha un programa especial de apoyo dirigido a la comunidad universitaria, enfocado en reforzar la seguridad y atender las problemáticas que enfrenten estudiantes y académicos.

“Estamos en toda la disposición de apoyar”, recalcó la titular de Gobernación, quien también adelantó que los esfuerzos se acompañarán de campañas de prevención en temas como el consumo de drogas y adicciones.