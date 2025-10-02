Comparece Mario Delgado en San Lázaro

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, recordó durante su comparecencia de este jueves en San Lázaro la masacre estudiantil de 1968, realizada, dijo, por “un gobierno autoritario.”

“La labor histórica y fundamental que está haciendo esta legislatura para la continuidad de la transformación, para fortalecer el segundo piso de la cuarta transformación, es histórico. Gracias por esta posibilidad de hablar frente a ustedes a 57 años del 2 de octubre de 1968, cuando ocurrió la masacre de Tlatelolco, donde, la sangre de estudiantes, obreros, obreras, maestras y maestros se regó en la plaza de las Tres Culturas porque un gobierno autoritario temió a la conciencia despierta de un pueblo organizado”, dijo Mario Carrillo ante legisladores de la Comisión de Educación.

Asimismo, Mario Carrillo señaló que “tras décadas de silencio e impunidad, hoy se honra al pensamiento crítico y a las luchas sociales desde el gobierno de México, donde comprendemos que la educación es un derecho no un privilegio ni una mercancía y así lo ha expresado nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum.”

Mario Carrillo señaló que actualmente en materia educativa se han valorado a 4.6 millones de alumnas y alumnos en temas de nutrición, en 5 mil 457 primarias públicas, ya con información real hoy.

“Les podemos decir que el 40% de los niños revisados tienen problemas de sobrepeso u obesidad; el 76% tiene problemas de caries y un 30% requiere cuando menos la atención de un examen de la vista, para ver si necesitan lentes. La meta es formar la generación más saludable fuerte y feliz en la historia de México”, dijo Mario Carrillo.

Asimismo, Mario Carrillo mencionó que también el Gobierno ha echado a andar la estrategia por la paz y la cultura contra las adicciones, ya que el fentanilo y otras sustancias llega a matar a miles de jóvenes en el mundo, por ello está en marcha la campana “Elige Ser feliz”, una estrategia que está enfocada principalmente en las aulas, donde una vez a la semana los maestros y maestras de secundaria y de educación media superior les hablan a los jóvenes sobre el impacto que generan distintas sustancias en su salud física y mental.

“Se han impreso más de 10 millones de guías y orientaciones para los padres y madres de familia que también necesitan saber cómo se ven las drogas, cuando su hijo está en riesgo, cuando está consumiendo, y cuáles son los efectos que generan en su salud además de las guías para los docentes”, señaló el titular de Educación.

Mario Carrillo continuaba para las 12:30 horas en comparecencia ante los diputados de todos los frentes políticos, por lo que deberá atender los cuestionamientos hacia la Nueva Escuela Mexicana, la deserción escolar y otros señalamientos hacia la SEP.

