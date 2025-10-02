Ley de amparo es positiva, pero el transitorio aprobado en el senado es inconstitucional: PT

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Reginaldo Sandoval Flores señaló que, en general, la reforma a la Ley de Amparo es sumamente positiva y es para mejorar, debido a que se encuentra en la ruta correcta; aunque reconoció que el transitorio aprobado en el Senado de la República, respecto a su retroactividad, desde su punto de vista es inconstitucional.

En entrevista, el legislador petista reiteró que, esta modificación que se hizo durante la discusión en la Cámara Alta y que plantea romper el principio de que la ley no es retroactiva, es inconstitucional, por lo que adelantó que, en el debate que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados, se tendrá la oportunidad de discutirlo y corregirlo.

Sandoval Flores insistió en que esta reforma a la Ley de Amparo busca mejorar el marco legal y acabar con prácticas indebidas y el único punto de preocupación, es el transitorio que se presentó, toda vez que contraviene lo que mandata nuestra Constitución.

“Es una reforma que es de gran calado, para mejorar estos abusos que se venían dando en el uso de esta Ley de Amparo. Y, bueno, pues se han dicho muchas cosas que no son ciertas; la lógica que nosotros seguimos es que nosotros no hemos aprobado, hasta ahora, una sola reforma a la Constitución, ni una sola reforma a la ley secundaria que vaya en contra de la gente y en contra del pueblo”, finalizó.

Reforma a la Ley de amparo

La reforma a la Ley de Amparo tiene como objetivo modernizar el sistema de justicia constitucional en México y limitar el uso indebido de este mecanismo legal.

Entre las medidas contempladas se incluyen sanciones a autoridades que incumplan sentencias, así como mayor agilidad en los procesos, con la intención de evitar abusos que han sido señalados en casos de corrupción, delitos fiscales y defensa de derechos colectivos.

No obstante, la inclusión de un transitorio que permitiría aplicar la nueva ley a casos en curso ha generado polémica, ya que podría violar el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la retroactividad de las leyes en perjuicio de las personas.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la cláusula de retroactividad, asegurando que su propuesta original no contemplaba este tipo de disposición y enfatizando la necesidad de respetar los principios constitucionales.

El debate continuará en la Cámara de Diputados, donde se espera que los legisladores discutan la constitucionalidad del transitorio y realicen las modificaciones necesarias.

Pese a la controversia, diversos especialistas y legisladores coinciden en que la reforma, en su conjunto, busca fortalecer el marco legal, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizar un uso más adecuado del juicio de amparo.

