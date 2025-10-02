Prevé Monreal corrección a transitorio en Ley de Amparo

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que el artículo transitorio aprobado por el Senado, que contempla hacer retroactiva la Ley de Amparo recién aprobada, “es violatorio de la Constitución”.

Monreal advirtió que en San Lázaro privará la racionalidad y corregirán dicho artículo. “Vamos a darle congruencia a la Constitución, se lo aseguro”, dijo.

Respecto al Artículo 14 constitucional, que establece que no se le puede dar efecto retroactivo a ninguna ley en perjuicio de persona alguna, y una ley secundaria no puede contravenir la Constitución.

Señaló que en caso de que la “redacción queda así: someter a la ley que se aprueba juicios anteriores que se hayan iniciado, sí es violatorio, desde mi punto de vista como constitucionalista. En todo caso, el transitorio debería decir que en el caso de juicios anteriores tiene que aplicarse la norma jurídica que inició el proceso”.

Asimismo, agregó “no la nueva que se está reformando, precisamente para que no se aplique retroactivamente la ley en perjuicio de las personas que están intentando por la vía jurisdiccional algún medio de defensa”.

Por su parte afirmó que aún no han recibido la minuta que proviene de la Cámara de Senadores, “una vez que la recibamos he pedido que la turnen a la Comisión de Justicia, que es el lugar que le corresponde.”

En conferencia de prensa, el legislador dijo que solicitó que, cuando la minuta del Senado sea recibida en San Lázaro, se le dé turno inmediato a la Comisión de Justicia, donde se analizará y discutirá conforme a los plazos legales. Esto es, “no habrá vía rápida” en su aprobación, precisó.

“Cuando se realizan reformas en materia procesal, lo racional y garantista es que contengan un régimen transitorio, para que los procesos sigan tramitándose conforme a la legislación en vigor. Esto impide que un proceso iniciado bajo ciertas reglas, sean cambiadas por el legislador”, expuso.

MSL