No habrá fast track en la discusión de la Ley de Amparo: Kenia López Rabadán

Al afirmar que el respeto al proceso legislativo de la minuta de Ley de Amparo enviada por el Senado es un requisito indispensable para su discusión, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, garantizó que no será aprobada en fast track y adelantó que de mantenerse en sus términos votará en contra.

“Yo garantizo al pueblo de México que este proceso de deliberación será pulcro y apegado a la legalidad (…) garantizo que se respete la Ley Orgánica y, evidentemente, que se respete el proceso legislativo; para mí como presidenta de la Cámara de Diputados es un requisito indispensable que todo México tenga certeza de esta discusión en términos de qué va a suceder con la figura del amparo en nuestro país”, sostuvo.

De igual manera, el día de hoy reafirmó su compromiso público para que no haya fast track, en lo que a ella respecta como presidenta de la Cámara de Diputados; dijo que este proceso se tendrá que deliberar “sin prisas y con certeza de legalidad”.

Expuso que la minuta aprobada en la madrugada de este jueves por la Cámara alta será publicada en la Gaceta Parlamentaria en cuanto sea recibida por la Mesa Directiva, con el fin de que tenga la máxima publicidad posible e informó que será turnada a las comisiones en el momento procesal correspondiente.

“Es necesario, primero, recibir la minuta y dar cuenta al pleno de la Cámara de Diputados, a los 500 legisladores, que el documento ha sido recibido en esta Cámara por parte de los senadores y, una vez que se dé cuenta, digamos, de esta minuta, de este documento, la Mesa Directiva, es una facultad de la presidenta de la Cámara de Diputados, turnare a las comisiones o a la comisión correspondiente”, explicó.

López Rabadán pidió respeto a las facultades de la Presidencia de la Mesa Directiva en este trámite y afirmó que velará porque este proceso sea pulcro y apegado a la legalidad, ya que, indicó, “México necesita eso, que este Congreso, que esta cámara de Diputados pueda hacer saber a las y los ciudadanos cómo están pensando sobre este tema tan importante cada grupo parlamentario”.

En ese sentido, aseguró que tal cual viene la minuta “lastima a los mexicanos”, pues, entre otros temas, la retroactividad viola el artículo 14 de la Constitución y se elimina la capacidad de los ciudadanos para defenderse de la autoridad.

“Hoy como está el documento enviado por el Senado, desde mi perspectiva, evidentemente lastima a una institución tan importante como es el amparo, lastima a las y los mexicanos, lastima la posibilidad de los mexicanos de defenderse ante el gobierno y evidentemente mi voto será en contra”, afirmó.

En caso contrario, planteó, “si se cambia, si se corrige, hay una gran cantidad de temas que se tienen que corregir, no solamente es el transitorio, evidentemente habremos de hacer una valoración distinta”.

Finalmente, López Rabadán destacó que toca a la Cámara de Diputados resolver, corregir, perfeccionar y subrayó que confía en que que se hará con responsabilidad y altura de miras.

“Lo que a mí toca como presidenta de la Cámara de Diputados será absolutamente apegado a la legalidad”, insistió.

MSL