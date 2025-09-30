Mesa Directiva de Cámara de Diputados impulsa incremento en aprobación de dictámenes

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reafirmó su compromiso con la productividad legislativa y agradeció a los coordinadores parlamentarios por su colaboración para que este martes se voten nueve dictámenes en materias de salud, seguridad, economía, pesca, transparencia y medio ambiente, entre otros.

En entrevista previa al inicio de la sesión ordinaria, la diputada informó que esta será la semana más productiva de la Legislatura, con el objetivo de reducir el rezago legislativo y enviar señales claras de eficiencia parlamentaria.

López Rabadán detalló que en esta jornada se discutirán y votarán tres dictámenes de Morena, dos del PAN, uno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), uno del Partido del Trabajo (PT), uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno de Movimiento Ciudadano (MC).

Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados ı Foto: Cuartoscuro

“Hay un rezago que se tiene que resolver incrementando la productividad en el pleno, discutiendo y aprobando los dictámenes que se generan como Cámara de origen”, señaló la legisladora.

Además, explicó que se llevarán a cabo dos sesiones: la primera para dar publicidad a los dictámenes y la segunda para su aprobación.

La presidenta de la Mesa Directiva adelantó que durante esta misma jornada también se realizará la declaratoria constitucional de los mandos de la Guardia Nacional, y se espera que el Senado envíe la declaratoria sobre las reformas en materia de extorsión, con lo que se concluiría el trámite legislativo.

“Si eso sucede, hoy estaremos haciendo la declaratoria de dos reformas constitucionales, la de los mandos de la Guardia Nacional y la de extorsión”, subrayó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT