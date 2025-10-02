Polarización, desconocimiento y celeridad en elección judicial influyeron en baja participación ciudadana: observadores internacionales

Representantes de misiones de observación internacional que acudieron a México para seguir la elección judicial del pasado 1 de septiembre, coincidieron en que fue un proceso con demasiada celeridad, donde la polarización y el desconocimiento del tema entre los ciudadanos, generó la baja participación registrada, de únicamente el 13 por ciento de quienes integran la lista nominal, además de que el uso de “acordeones” pudieron haber afectado la equidad de la contienda.

Daniel Bejas, presidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, y representante de la Misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, consideró que la reforma judicial presentó algunas deficiencias producto de la celeridad con la que se implementó.

“La característica de esta elección fue que no hubo tiempo suficiente a modo de analizar estas cuestiones. Hubo escaso tiempo disponible para la selección de candidaturas, para la determinación, para el establecimiento de una serie de normas que tenían que ir regulando sobre la marcha y que en definitiva le terminaron dando esta facultad al INE”

Agregó que los acordeones pudieron haber afectado la equidad de la contienda y vulnerado el ejercicio de libre voto.

“Habría que investigar -entiendo que lo están investigando- si hubo un financiamiento ilegal en este sentido. Fueron disruptivos, percibidos como elementos de influencia o manipulación externa. También se investiga o se debe investigar una campaña financiada de modo oculto, transgresor en redes sociales, en función de que eran muy limitados los gastos que podían llevar a cabo los candidatos”

Máximo Zaldívar, director regional para América Latina y el Caribe de la Misión de Acompañamiento de Personas Expertas Internacionales (IFES), consideró que la experiencia demostró “la fragilidad de los comités de las candidaturas”, y respecto a la organización electoral la misión resalta el diseño de las boletas y la conformación de casillas.

“Un porcentaje de participación arriba del 13 por ciento a nivel nacional es, sin lugar a duda, bajo. Pero no debería de ser una sorpresa si se ven a fondo las diversas dinámicas que este proceso contrajo desde la concepción del proyecto de reforma, su discusión y aprobación, el tortuoso camino a la nominación y la selección de candidatos, hasta llegar al día de las elecciones, la característica siempre fue una polarización de los ciudadanos, y ejemplo de ello fueron los diferentes llamados a no votar durante el proceso. También había poco interés. El ciudadano mantuvo cierta distancia de este proceso por no sentirse identificado ni motivado con algún tipo de apropiación del mismo proceso”.

