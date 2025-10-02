Prensa sufre agresiones durante marcha del 2 de octubre.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) agredieron a fotógrafos y reporteros que cubrían la movilización de este 2 de octubre, en conmemoración del 57 aniversario de la matanza de Tlatelolco.

Videos que pudieron ser grabados muestran el momento en el que uniformados con casco y escudos encapsularon a un grupo de prensa sobre la calle de Madero, donde una persona estaba tirada en el piso convulsionando.

Los policías les ordenaron retirarse de la zona y únicamente dejaron abierto un espacio entre ellos y una pared para que la prensa saliera.

En ese momento, el fotógrafo de La Razón de México, David Patricio , recibió golpes en la cabeza y un puñetazo en el rostro, que le dejó una herida, luego de que los mismos elementos intentaron despojarlo del celular con el que grababa el momento.

El reporte oficial de heridos fue de 123 personas heridas, de las cuales 94 son policías y 29 recibieron atención prehospitalaria.

