“Si hay pruebas contra Adán, tiene que responder”

Adán Augusto López, en conferencia el 26 de septiembre al informar sobre sus declaraciones patrimoniales.

Si hay alguna prueba en contra del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, o cualquier otro miembro de Morena, que lo vincule con alguna práctica ilícita, habrá de responsabilizarse ante la Fiscalía correspondiente, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien consideró que la oposición ha difundido una narrativa “esquizofrénica” en torno al caso.

“Si hay una prueba en el caso de Adán, en cualquier otro caso, de alguna gente de Morena que esté involucrado en un acto ilícito, tiene que responsabilizarse frente a la Fiscalía”, afirmó.

El Tip: Adán Augusto López ofreció una conferencia de prensa en el Senado para aclarar la noticias en las que afirmaron que ocultó ingresos en su declaración patrimonial.

La mandataria federal dijo coincidir con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien en su comparecencia en el Senado advirtió que “si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias”; sin embargo, mencionó que, hasta ahora, no se ha acreditado que el legislador del guinda esté involucrado con las actividades delincuenciales de quien fue su secretario de Seguridad cuando gobernó Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

La Presidenta también mencionó que cuando López Hernández fue gobernador se redujeron delitos e incluso, recalcó, que fue desde el propio gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador que se ordenó la destitución de Bermúdez Requena y se inició la investigación.

Subrayó que no intervendrá para que las autoridades no actúen en el caso, como lo han señalado algunos personajes de oposición, a quienes acusó de construir narrativas en torno al caso a partir de hechos que ellos cometieron, como que el actual coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, que regresó al país con el fuero del cargo legislativo.

“Hay que decir las cosas por su nombre. Así debe ser, cero impunidad. Si alguien enfrenta un caso de corrupción o de ilegalidad, tiene que presentarse la denuncia y la fiscalía tiene que ver si hay pruebas para presentar una orden de aprehensión y una carpeta de investigación… ”, dijo.