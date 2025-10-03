EU declara “conflicto armado” con cárteles

El presidente Donald Trump, el pasado 30 de septiembre en la Oficina Oval.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió que su país está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga que operan en el Caribe y que los miembros de dichos grupos son “combatientes ilegales”, de acuerdo con un aviso confidencial que su administración envió al Congreso y del que dieron cuenta medios estadounidenses.

El aviso se envió esta semana a varios comités del Congreso y da una justificación legal de por qué deberían considerarse acciones legítimas y no asesinatos los tres ataques militares estadounidenses que el presidente ordenó contra barcos en el mar Caribe el mes pasado, que dejaron 17 muertos.

De acuerdo con información obtenida por The New York Times (NYT), la notificación al Congreso, considerada información controlada pero no clasificada, añade detalles jurídicos a una postura hasta ahora poco clara del gobierno.

El Dato: El Gobierno federal de EU, a través del Pentágono, no aclaró en el documento contra cuáles organizaciones es que se estará librando el “conflicto armado”.

En el documento se sostiene que los ataques militares deben enmarcarse en un “conflicto armado no internacional” con cárteles a los que el ejecutivo ha designado como organizaciones terroristas.

El mensaje sostiene que los grupos del narcotráfico constituyen “grupos armados no estatales” que han realizado “ataques armados contra Estados Unidos”, lo que habilitaría al presidente a ordenar acciones letales bajo las normas de los conflictos armados.

Según la Casa Blanca, el presidente actuó “para proteger a nuestro país de quienes intentan traer veneno mortal a nuestras costas” y para cumplir su promesa de eliminar “amenazas a la seguridad nacional”. La decisión implica que Trump consolida la facultad de aplicar poderes de tiempo de guerra contra grupos criminales. Ello permite, en la interpretación oficial, matar a combatientes enemigos sin que representen una amenaza inmediata, detenerlos indefinidamente y someterlos a tribunales militares.

Si bien el gobierno argumenta que las muertes por sobredosis justifican el uso de la fuerza, los ataques se han dirigido a embarcaciones procedentes de Venezuela, pese a que el incremento de muertes ha sido vinculado principalmente al fentanilo de origen mexicano.

El documento también respalda la operación del 15 de septiembre, cuando fuerzas especiales estadounidenses atacaron un barco, destruyeron narcóticos y asesinaron a tres personas calificadas como “combatientes ilegales”. Sin embargo, la notificación no precisa qué cárteles están en la mira ni cómo se decide si un sospechoso está vinculado lo suficiente para ser objetivo militar.

El senador demócrata Jack Reed, integrante de la Comisión de Fuerzas Armadas, acusó al republicano de librar “guerras secretas contra cualquiera a quien considere enemigo”. Añadió que Trump no ofreció justificación jurídica ni pruebas de inteligencia para sus acciones.

“El ejército estadounidense está involucrado en un conflicto armado con enemigos indefinidos”, dijo Reed. “Se ha desplegado a miles de soldados, buques y aviones contra ellos, sin informar debidamente al Congreso ni al público”, añadió.

De acuerdo con el Times, el Departamento de Defensa insiste en que la operación se desarrolla conforme al derecho internacional, mientras que la Casa Blanca asegura que es un deber del presidente “evitar que los cárteles asesinen a más estadounidenses”.

Cae presunto jefe de plaza del CJNG en Villahermosa

› Por Ulises Soriano

En un operativo conjunto realizado en Villahermosa, Tabasco, fuerzas del Gabinete de Seguridad y autoridades estatales detuvieron a Alejandro “N”, alias El Chuacheneger o El Diablito, identificado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región de la Chontalpa.

Según el informe oficial, los hechos ocurrieron cuando personal de seguridad realizaba patrullajes de vigilancia en el municipio de Villahermosa y detectó a un sujeto a bordo de un vehículo con reporte de robo. Tras marcarle el alto e inspeccionarlo, los agentes le aseguraron un arma corta y diversas dosis de droga.

El detenido fue informado de sus derechos y puesto, junto con lo asegurado, a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El Tip: El CJNG fue catalogado en febrero como una organización terrorista por EU, debido a su capacidad de violencia y expansión internacional.

Autoridades detallaron que Alejandro “N” operaba como jefe de plaza del CJNG en la zona de la Chontalpa, donde presuntamente coordinaba actividades de narcomenudeo, extorsión y otros ilícitos que habían incrementado los índices de violencia.

“El trabajo conjunto entre fuerzas federales y estatales busca inhibir delitos y recuperar la tranquilidad de las familias tabasqueñas”, señaló el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

La captura fue resultado de un despliegue coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco.

Con esta acción, las instituciones federales y locales refrendaron su compromiso de combatir a la delincuencia organizada y garantizar la paz en Tabasco, de acuerdo con el comunicado conjunto.